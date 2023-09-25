美国太空军：讨论与中国建立热线 以防太空危机

美国太空军称，已就与中国建立热线以防止太空危机进行了内部讨论。

美国太空军司令萨尔茨曼（Chance Slatzman）星期一（9月25日）对路透社披露了这一消息。萨尔茨曼说，中美之间建立一条直接的沟通渠道，对于缓和紧张局势很有价值，但美国尚未与中国就建立热线进行接触。

萨尔茨曼强调，目前美国方面谈到的是至少建立一条沟通渠道，以确保一旦发生太空危机，美方知道可以联系谁。

报道称，在萨尔茨曼发表上述言论之际，美国太空军正考虑在日本设立分支机构，因为中国在印太地区的军事野心让邻国感到不安，而俄乌战争则凸显了太空能力在战争中的重要性。

日本尤其关注台海问题，以及中国可能从俄乌战争中吸取的经验。

日媒9月中旬曾报道美国太空军在日设分支的计划。报道称，太空军印太司令部司令马斯塔利尔认为，在太空军已设驻韩部队的背景下，在日本设立新部队“非常有帮助”，将能促进美日韩实时共享导弹发射信息。

萨尔茨曼星期一在东京与日本防卫高层官员举行了会谈，并证实了美国太空军正在探讨在日本设立地方总部的可能性。但他并未详细透露该部的地点或目的。

萨尔茨曼星期一表明，与包括日本在内的志同道合的国家加深合作，对于监控和了解太空领域的活动，以威慑中国并打击干扰卫星信号等“灰色地带活动”至关重要。

他说：“我们必须能够掌握这些迹象和警告，了解他们在做什么，并指出他们的意图。保持高度敏感，我们才不会成为灰色地带活动的牺牲品。”