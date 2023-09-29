东帝汶总统：从未与中国讨论军事合作

东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔说，东帝汶“从来没有”和中国讨论过军事合作，他还说，澳大利亚和印度尼西亚可以“高枕无忧”，因为东帝汶不会成为周边邻国的安全隐患。

路透社星期五（9月29日）报道，拉莫斯—奥尔塔接受路透社的电话专访时说，东帝汶总理古斯芒上周与中国国家主席习近平签署的协议为一项全面战略框架，内容涵盖农业和基础设施方面的发展合作。

这项协议也为东帝汶争取资助，包括来自中国政府和商界的贷款。

拉莫斯—奥尔塔说：“目前我们并没有从中国获得任何贷款。未来我们或许会向中国贷款……我们绝对不会接受任何难以应对、不可持续、利息过高的贷款。”

习近平上星期六（23日）在杭州西湖国宾馆，会见赴华出席第19届亚洲运动会开幕式的古斯芒。两国领导人共同宣布将中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。

中国官方媒体当天报道，中国与东帝汶达成的协议也涵盖军事交流，一些澳洲政界人士对此表示担忧。东帝汶位于澳洲西北约700公里。

去年，中国与距离澳洲东北部2000公里的所罗门群岛签署一项安全协议，加剧了堪培拉对北京海军野心的警惕。

拉莫斯—奥尔塔告诉路透社，东帝汶和中国“从来没有讨论军事合作课题，一次都没有，中方也从未提出这一课题。”

拉莫斯—奥尔塔说：“我们永远不会将一外来因素引入东帝汶，因为这会被亚细安国家视为危及亚细安中立或和平与安全的政策。”

拉莫斯—奥尔塔：东帝汶不会成为麻烦制造者

他说：“印尼和澳洲——还有离我们最近的新加坡和马来西亚——可以高枕无忧，东帝汶不会成为一个麻烦制造者，不会带来安全问题。”

亚细安原则上接受东帝汶成为第11个成员国，已正式授予它观察国身份，并允许东帝汶参加所有的亚细安会议，包括亚细安峰会全体会议。东帝汶的目标是在2025年正式加盟亚细安，并降低东帝汶的贫穷率。

越来越自信的中国努力与澳洲周边的发展中国家建立安全关系，给澳洲敲响了警钟。澳洲国防部长马尔斯星期四（28日）宣布对军队展开大规模重组，包括重点发展新的远程打击能力，以维护印度太平洋地区的和平、安全与繁荣。

澳洲政府早前发布2023年国防战略评估报告，建议澳洲国防军着重发展远程威慑力，通过使用导弹、潜艇和网络工具等来迫使对手保持距离。