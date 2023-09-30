亚美尼亚：逾10万名族人已逃离纳卡地区

阿塞拜疆以“反恐行动”对分裂地区纳戈尔诺—卡拉巴赫（简称纳卡）采取军事行动后，至今已有超过10万人逃离家园，这意味着纳卡地区的亚美尼亚族官方人口几乎都已撤离。

法新社报道，亚美尼亚总理发言人巴格达萨良（Nazeli Baghdasaryan）说，过去一周至少有约10万零417名害怕遭到清洗的亚美尼亚族人分批逃往亚美尼亚。据估计，纳卡地区的亚美尼亚族人口约有12万人。

前分离主义官员贝格拉良（Artak Beglaryan）说，根据非官方消息，“最后一批”纳卡亚美尼亚居民已于星期六（9月30日）前往亚美尼亚。

长时间跋涉逃离家园的亚美尼亚族人，在亚美尼亚戈里斯市中一处角落等待被疏散至各处城镇。（法新社）

贝格拉良指出，纳卡地区“最多还剩下几百人，其中大部分是官员、应急服务人员、志愿者和一些有特殊需要的人”。

联合国发言人迪雅里克（Stephane Dujarric）宣布，联合国将在近几日向纳卡派遣一个代表团，主要评估当地的人道主义需求。

一名面容憔悴的亚美尼亚族老妇，独自坐在某处角落等待被转移。（法新社）

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民绝大多数为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。

虽然两国于1994年达成全面停火协议，但一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年秋季，双方爆发了44天的冲突。冲突由俄罗斯调解，双方达成了和平协议。

但在近几个月来，纳卡地区的局势持续紧张。9月19日，阿塞拜疆国防部宣布在纳卡地区启动“反恐行动”，并要求亚美尼亚军队“完全撤离”，以“恢复阿塞拜疆宪法秩序”。

一天后，阿塞拜疆国防部宣布，亚阿双方接受俄军维和部队全面停火的建议：“纳卡共和国”，即纳卡当局完全解除武装，并向阿塞拜疆军队移交武器投降。