韩国抑郁症患者超百万人 20多岁女性最多

韩国抑郁症患者人数2022年首次超过100万人，其中以20多岁女性患者最多。

韩联社报道，韩国国会保健福利委员会共同民主党议员南仁顺星期二（10月3日）公布国民健康保险公团《近五年抑郁症就诊人员现状》，调查结果显示2018年抑郁症患者为75万2976人，此后逐年递增至2022年的100万零744人，首破100万关口，较五年前增加32.9%。

在2022年，抑郁症女性患者为67万4555人，是男性（32万6189人）的两倍多。按年龄段来看，20—29岁患者最多，为18万5942人（18.6%）。其后依次是30—39岁（16万零108人）、60—69岁（14万零309人）、40—49岁（14万2086人），50—59岁（12万6453人）、70—79岁（11万零883人）、80岁以上人群（7万1021人)。

值得注意的是，近五年20多岁女性患抑郁者增幅最大，从2018年的5万7696人增至2022年的12万1534人，增幅达110.65%。

南仁顺说，韩国助长压力、焦虑情绪的心理、社会因素较多，因此人们容易患抑郁症等精神疾病。

抑郁症只要早期治疗就会有所好转，应通过对改善对忧郁症的看法等提升治疗的可及性。