俄媒：俄将在格鲁吉亚分离地区建永久海军基地

俄罗斯计划在格鲁吉亚分离地区阿布哈兹的黑海沿岸建立永久海军基地，俄罗斯和阿布哈兹已就此签署协议。

俄罗斯《消息报》（Izvestiya）星期四（10月5日）报道，受俄罗斯支持的阿布哈兹（Abkhazia）自封总统布扎尼亚（Aslan Bzhania）说，阿布哈兹已经和俄罗斯签署协议，不久的将来，俄罗斯可以在奥恰姆奇拉地区（Ochamchira）建立永久海军基地，“这一切都是为了提高俄罗斯和阿布哈兹的防御能力，这种互动将继续下去”。

布扎尼亚还说：“还有一些事情，我不能透露。”

路透社同天报道，俄罗斯总统普京星期三（4日）会见布扎尼亚，但是期间普京并未就海军基地一事发表任何评论。不过，布扎尼亚确实表明，他希望参与“俄罗斯发起的一体化进程”。

克里姆林宫发言人佩斯科夫在被问及上述消息时表明，此类问题属于国防部的职权范围，他没有作进一步评论。

俄罗斯在2008年与格鲁吉亚结束战役后，承认当地两个分离地区南奥塞梯（South Ossetia）和阿布哈兹（Abkhazia）为独立国，并在这两个地区驻军，给予大量金融援助。西方指责俄罗斯实际上吞并了阿布哈兹和南奥塞梯。

路透社称，大多数国家依然承认阿布哈兹是格鲁吉亚的一部分，除俄罗斯外，只有委内瑞拉、尼加拉瓜、瑙鲁和叙利亚承认阿布哈兹独立。

报道说，2009年就有俄罗斯要在阿布哈兹的奥恰姆奇拉建立军事基地的传言，当时北约对此表示担忧。

黑海沿岸国家中有三个北约成员国，即土耳其、保加利亚和罗马尼亚。

奥恰姆奇拉有苏联时代的海军基地，俄罗斯现在要在当地建永久海军基地的消息，可能表示俄罗斯正在寻求其在克里米亚塞瓦斯托波尔（Sevastopol）的替代基地，同时也在黑海沿岸向土耳其表明正在扩张自己的军事存在。

美国《华尔街日报》报道称，由于日前遭到乌克兰的攻击，俄罗斯已将黑海舰队的大部分兵力从克里米亚的主要基地撤出。

克里姆林宫对该报道同样未作评论。