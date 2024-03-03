美国FDA批准制造商标示酸奶可降糖尿病风险

美国食品与药物管理局说，随着二型糖尿病的死亡患者和必须用药治疗的患者越来越多，它将允许酸奶制造商声称这种乳制品可以降低患二型糖尿病的风险。

路透社报道，食品与药物管理局（FDA）星期五（3月1日）在网站上发布的信函说，它将允许乳制品公司声称，按有限的科学证据，定期食用酸奶（每周至少两杯或三份）可能会降低患二型糖尿病的风险。

法国食品公司达能（Danone）在北美的分公司在2018年要求FDA批准这一主张。主管健康与科学事务的北美达能董事阿曼达·布莱奇曼（Amanda Blechman）说，公司“注意到支持这一主张的证据确实在增长，并且变得更加令人信服”。

她说，任何酸奶商都可以使用这一声明。达能的竞争对手包括通用磨坊（General Mills）生产的优诺（Yoplait）的和希腊公司的乔巴尼（Chobani）。根据数据提供商Euromonitor的数据，按零售额计算，2023年乔巴尼是美国排名第一的酸奶，其次是达能。

其他酸奶商都可以标示产品能降低患二型糖尿病。照片为在加利福尼亚州超市中的希腊酸奶乔巴尼。（路透社）

布莱奇曼说，尽管许多制造商在酸奶中添加糖，但研究表明，“无论糖或脂肪含量为何”，酸奶的这种好处仍然存在。她引用哈佛大学公共卫生学院营养系研究人员2014年所做的研究说，摄取较多酸奶，与第二型糖尿病风险较低有关。

FDA的信函也指出，它鼓励厂商仔细考虑是否要在含糖多的酸奶上使用这一声明，它担心酸奶的热量因此过高。

过去，FDA也曾允许厂商发布类似的声明，例如蔓越莓汁可能降低复发性泌尿道感染的机会、全穀类食物可能降低糖尿病风险等。