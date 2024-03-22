联合国大会一致通过首个全球人工智能决议

联合国大会星期四（3月21日）未经表决一致通过了一项具有里程碑意义的决议，呼吁抓住“安全、可靠和值得信赖的”人工智能（AI）系统带来的机遇，让AI给人类带来“惠益”，并以此促进可持续发展。

联合国新闻报道，这是联合国大会首次就监管AI这一新兴领域通过决议。这项不具约束力的决议草案由美国提交，同时还有120多个会员国成为“共同提案国”或表达支持。

决议指各国认识到，“AI系统的设计、开发、部署和使用速度加快，技术变革日新月异，对加快实现可持续发展目标具有潜在影响”。为此，大会“决心促进安全、可靠和值得信赖的AI系统，以在全面实现《2030 年可持续发展议程》方面加快取得进展”。

大会强调，就本决议而言，“安全、可靠和值得信赖的AI系统” 是指非军事领域的AI系统，必须在其整个生命周期内“尊重、保护和增进人权和基本自由”。

大会还促请所有会员国及其他利益攸关方，“不要使用或停止使用无法按照国际人权法运作或对享受人权构成过度风险的AI系统，特别是对于那些处于弱势的人而言”。决议同样提出，“人们在线下享有的权利也必须在线上得到保护，包括在AI系统的整个生命周期内”。

大会鼓励会员国并邀请来自所有区域和国家的多利益攸关方，包括私营部门、国际和区域组织、民间社会、媒体、学术界和研究机构、技术界及个人，在各自角色和职责范围内，制定和支持与安全、可靠和值得信赖的AI系统有关的监管和治理办法及框架。

美国驻联合国代表格林菲尔德说，国际社会应当把握机会，并有责任地管控AI技术，而不是让我们受制于AI。（法新社）

在决议通过前，美国驻联合国代表格林菲尔德向大会介绍了草案内容。她说，具有包容性和建设性的对话促成了这份草案，希望这能给未来就其他领域的AI挑战展开对话提供一个示范，比如AI对和平与安全的影响，以及如何在军事上负责任地使用AI的自主性。

她指出，制定这份草案是为了进一步促进联合国实体在AI问题上已经开展的工作，这些实体包括国际电信联盟、教科文组织和人权理事会。

格林菲尔德强调，国际社会应当把握机会，并且有责任地去“管控这项技术”，而不是“让我们受其控制”。她说：“为此，让我们重申，AI的创造和部署必须从人性和尊严、安全和安保、人权和基本自由的角度出发。”