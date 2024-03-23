【视频】莫斯科音乐厅枪击事件致143死 伊国组织宣称负责

俄罗斯首都莫斯科近郊一音乐厅发生枪击事件，三名枪手身着迷彩服。（路透社）

俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅星期五（3月22日）发生枪击事件，造成逾百人死伤。极端组织“伊斯兰国”宣称对此次袭击负责。

根据俄罗斯侦查委员会于当地时间星期六（23日）下午，即袭击发生隔天通报，袭击事件的死者已增加至143人。莫斯科州卫生部此前透露，死者中包括三名儿童。

此前，俄联邦安全局于星期五晚上说，枪击事件发生在莫斯科西北“克罗库斯城”音乐厅（Crocus City Hall），当时一个乐队正在举行音乐会。

俄罗斯媒体报道，三名身着迷彩服的枪手身份不明，他们还投掷了手榴弹或燃烧弹，引发火灾。

路透社报道，伊斯兰国通过宣传机构“阿玛克通讯社”（Amaq）在Telegram发表声明，称伊斯兰国战斗人员在莫斯科郊区发动了袭击，“造成数百人死伤和巨大破坏后，已安全返回基地”。声明没有提供更多细节。

位于莫斯科西北部的“克罗库斯城”音乐厅发生一起致命枪击案，共造成至少143人死亡。（地图取自法新社）

新华社报道，现场有大量警察维持秩序，大火燃烧，浓烟滚滚，房顶几近坍塌。消防人员正在灭火，直升机不时从空中飞过。

俄罗斯紧急情况部说，消防部门正在对被困人员展开救援，已从“克罗库斯城”音乐厅救出100多人。

“克罗库斯城”音乐厅的火势猛烈，屋顶近乎坍塌。（法新社）

俄罗斯外交部说，当天在“克罗库斯城”音乐厅发生的枪击事件是恐怖袭击。俄新社报道，莫斯科三大机场谢列梅捷沃、伏努科沃、多莫杰多沃等加强安保措施，机场快线安检升级但正常运行。

莫斯科市长索比亚宁向遇难者家属表示慰问，并已下令向伤员提供一切必要援助。索比亚宁随后宣布，莫斯科市本周末将取消所有大型群众活动。