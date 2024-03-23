普京：祝莫斯科音乐厅枪击案伤者早日康复

俄罗斯首都莫斯科音乐厅发生的枪击事件已至少造成60人死亡、145人受伤。俄罗斯总统普京祝愿所有伤者早日康复，并向医务人员表示感谢。

综合法新社、俄罗斯卫星通讯社、塔斯社等报道，俄罗斯副总理塔季扬娜·戈利科娃在视察斯克利福索夫斯基急救中心后说，她和卫生部长穆拉什科向普京报告了伤者的情况，普京祝愿所有伤者早日康复，并向医护人员表示感谢。

克里姆林宫称，普京“在袭击发生后的几分钟内”得知了袭击的消息。

俄联邦安全局估计，莫斯科附近克拉斯诺戈尔斯克市“克罗库斯城”音乐厅（Crocus City Hall）前发生枪击和火灾，已造成至少60多人遇难、145人受伤，预计伤亡人数会持续上升。

俄罗斯卫生部长穆拉什科说，目前115名伤者已送院治疗，其中包括五名儿童。110名成年伤者中，有60人情况严重。

莫斯科地区卫生部网站也公布了在枪击事件中受伤住院治疗的名单，名单共145人，其中至少九人伤势严重。

克拉斯诺戈尔斯克市政府报告称，克罗库斯城大厅紧急情况现场已成立行动指挥部，向事发现场调派一切力量和设备，有关遇害者的信息仍在厘清中。

另外，俄罗斯驻华大使馆微博账号也发文，就中国公民在莫斯科近郊发生恐怖袭击事件后给予的支持表示感谢。俄使馆写道：“我们得到中国人民的哀悼，感谢你们的支持。”