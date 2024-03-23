联合国安理会强烈谴责俄罗斯恐怖袭击事件

联合国安全理事会强烈谴责俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅发生的恐怖袭击事件。

安理会星期五（3月22日）发布的声明说，安理会成员“以最强烈的措辞谴责这一令人发指和懦弱的恐怖袭击”。

新华社报道，安理会成员向遇难者家属和俄罗斯人民表示“最深切的同情和慰问”，并祝愿伤者早日全面康复。

声明重申，一切形式和表现的恐怖主义都是对国际和平与安全的“最严重威胁之一”。

安理会强调有必要追究“肇事者、组织者、资助者和支持者的责任，并将他们绳之以法”。

它敦促所有国家与俄罗斯和其他有关当局合作。