白宫：不认为此前美方警告是指莫斯科音乐厅恐袭

俄罗斯首都莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市一音乐厅星期五（3月22日）发生恐怖袭击后，美国白宫表示，不认为美国国务院此前发布的警告指的是此次具体袭击。

中国通讯社引述白宫网站消息报道，记者向美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比问道，鉴于美国大使馆事先发出了警告，美国是否事先知道莫斯科发生的这次袭击？柯比回答说，他对此没有更多信息。

面对记者追问，他补充说，美国国务院会对这一问题做出回答，但他不认为美国国务院此前发布的警告指的是此次具体袭击。

莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅是在星期五发生枪击事件，并起火。新华社报道，俄罗斯侦查委员会星期六（23日）发表声明说，恐怖袭击事件已造成93人死亡。

有美官员指出，极端组织“伊斯兰国”的成员一直活跃在俄罗斯，美国于3月早些时候收集到情报称，伊斯兰国呼罗珊分支（ISIS-K）一直在计划对莫斯科发动袭击。美国驻莫斯科大使馆因此于3月7日曾向在俄美国人发布过一则关于“极端分子将袭击莫斯科”的安全警告。

按消息人士的话说，美使馆的警告与此次袭击有关。美官员还表示，除了公开警告，美方还曾在私下场合向俄官员透露了即将发生袭击的情报。目前尚不清楚美国具体向俄方提供了多少信息。但俄方本周曾斥责美国使馆的安全声明是“讹诈”，意在“破坏俄罗斯社会稳定”。

当地时间3月7日，美国驻莫斯科大使馆曾在其官网发布了一则安全警告，建议在俄美国公民在未来48小时内避免参加大型集会，并特别提到了“音乐会”。

当时这份声明中写道：“有报道称，极端分子即将对莫斯科大型集会（包括音乐会）发动袭击。大使馆正对此密切关注。”