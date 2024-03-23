伊斯兰国称袭击莫斯科音乐厅 专家：涉其阿富汗分支

极端组织伊斯兰国（IS）声称其分子对莫斯科音乐厅展开了袭击，恐怖主义专家认为，涉案的可能是该组织的阿富汗分支ISKP。

法新社引述反极端主义项目（CEP）研究主任辛德勒（Hans-Jakob Schindler）说，阿富汗的伊斯兰国分支是由该组织从伊拉克和叙利亚抵达的特使建立的，这与世界上几乎所有其他地方不同，在世界其他地方，是由已在当地活动的组织表明支持伊斯兰国的活动。

他说：“他们与该中心的联系非常密切，比其他附属机构的联系要密切得多。”他补充说，这使他们能够获得充足的资金。

专家网站Militant Wire的联合创始人卢卡斯·韦伯（Lucas Webber）强调，“ISKP已成为最具国际野心的IS分支……自伊拉克和叙利亚哈里发国（caliphate）鼎盛时期以来，它宣传时所使用的语言比任何其他分支都多。”他补充说，此分支一直在开展“雄心勃勃、积极进取的行动，以增强其外部行动能力并打击国外的各种敌人”。

自塔利班控制阿富汗政权以来，这个分支一再展示它在阿富汗境外发动袭击的意愿和能力。该组织声称，2021年8月，喀布尔机场发生爆炸是其分子所为，爆炸造成100名平民和13名美国士兵死亡，当时美国正从阿富汗首都撤军。那是伊斯兰国针对美国发动的最致命袭击。

莫斯科近郊克拉斯诺戈尔斯克市的“番红花城市大厅”音乐厅是在星期五（3月22日）发生枪击案，并起火燃烧。事件导致115人死亡，俄卫生部说，其中三名是小孩。