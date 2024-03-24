俄内政部：四名涉恐袭枪手非俄公民

俄罗斯内政部说，莫斯科近郊一个音乐厅发生致命袭击事件后拘留的四名涉嫌开枪者均为外国公民。

路透社报道，俄罗斯内政部星期六（3月23日）说，已逮捕涉嫌实施枪击的所有四名枪手，总统普京承诺追查并惩罚袭击幕后黑手。

普京说，在莫斯科音乐厅杀害143人的四名枪手已被捕，他在向全国发表的电视讲话中说，俄罗斯将严惩涉案人，并誓言对所有参与策划袭击的人进行严厉报复。

法新社引述普京说：“所有四名开枪杀人的恐怖分子均已被拘留。他们当时正前往乌克兰……我们将查明并惩罚每一个支持恐怖分子、准备袭击的人。”他说，初步信息显示，乌克兰方面有人准备让他们从俄罗斯越境进入乌克兰。

乌克兰总统顾问波多利亚克星期五（22日）表明，基辅与袭击事件无关。

视频截图显示，枪手朝事发的“番红花城市大厅”展开攻击行动。（法新社）

嫌疑人招供 为钱干案

另据新华社报道，今日俄罗斯媒体集团总编辑西蒙尼扬星期六在社交媒体发布审讯视频，展现莫斯科近郊恐怖袭击事件嫌疑人招供细节。

恐袭嫌疑人沙姆斯丁·法里丁出生于1998年。他在视频中交代说，他是3月4日从土耳其进入俄罗斯境内的。一个月前，招募者通过社交媒体“电报”与他取得联系并提供了武器。此外，招募者还给他发了实施恐袭的具体坐标，命令他无差别射杀，“没差别，谁来杀谁”。

法里丁说：“我在音乐厅开枪杀了人，为了钱。”他说，招募者承诺的报酬大约是50万卢布（约7456新元）。一半的钱已经转到他的银行户头，另一半对方承诺事成之后再转。但他在逃避追捕途中把所有东西都扔了，包括银行卡。

另据今日俄罗斯文字报道，法里丁在审讯后期又透露，招募者一度承诺支付约100万卢布（约1万4913新元）。

西蒙尼扬当日还公布了另外一段审讯视频。视频中一名讲塔吉克语的男子在翻译的协助下交代说，他和一名同伴在莫斯科州一条高速公路旁的旅馆里住了10多天，“我太久没有工作了，我想干活（赚钱）”。