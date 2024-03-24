莫斯科音乐厅遭恐袭逾140人死 美称ISIS负全责

美国表明，伊斯兰国组织（ISIS）对俄罗斯音乐厅恐袭案负有全部责任，乌克兰方面没有参与。

莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅星期五（3月22日）发生特大恐怖袭击，当局称已有133人遇难，今日俄罗斯媒体集团总编辑西蒙尼杨则在社媒发文称，恐袭已造成143人死亡。极端组织伊斯兰国后来声称干案，但俄当局认为乌克兰有参与这起事件。

路透社报道，美国国家安全委员会发言人沃森星期六（23日）在一份声明中说，美国政府本月初与俄罗斯共享了关于莫斯科袭击计划的信息，并且在3月7日向在俄美国公民发出了公开警告。

声明强调：“伊斯兰国组织对此次袭击负有全部责任（sole responsibility）。乌克兰方面没有任何参与。”

伊斯兰国组织星期六在Telegram发布了一段据称是“番红花城市大厅”音乐厅遭袭的视频。据路透社报道，这段视频时长为1分31秒，画面显示一名枪手进入音乐厅时，向几人开火的特写镜头。

白宫新闻秘书让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）同天在另一份声明中谴责莫斯科音乐厅恐袭事件，并表明伊斯兰国组织是“共同的恐怖主义敌人”。

“美国强烈谴责在莫斯科发生的令人发指的恐怖袭击……伊斯兰国组织是一个（各国）共同的恐怖主义敌人，它在每个地方都必须被消灭。”

袭击事件发生后不久，伊斯兰国组织便宣称干案。美国官员当时称，他们相信该组织对此事负责的说法是可信的。

俄指乌克兰是幕后黑手

不过，莫斯科当局认为乌克兰是幕后黑手。总统普京在电视讲话中说，有迹象显示这些行凶者试图逃入乌克兰，乌方“安排了一个窗口让他们跨境”，但他没有提出证据来支持此说法。

乌克兰方面早前已否认参与该事件。总统泽连斯基在星期六晚间的视频讲话中说：“很明显，普京和其他暴徒只是想把责任推给别人。他们的招数都是一样的。我们以前就见识过了，在摧毁建筑、枪击和爆炸这些事件中，他们总是归咎给其他人。”

泽连斯基还说，普京应该让自己的人在国内打击恐怖主义，而不是让他们入侵乌克兰。

他也说：“昨天，事情发生时，懦弱的普京并没有向他的俄罗斯同胞发表讲话，而是沉默了整整24小时，思考如何将此事同乌克兰联系起来。这完全是可以预料的。”

这起恐袭是自2004年俄罗斯联邦北奥塞梯发生别斯兰人质危机以来，俄罗斯遭遇的最严重袭击之一。悲剧发生后，中国国家主席习近平就袭击事件造成重大人员伤亡向普京致慰问电。

另据朝鲜官媒朝中社报道，朝鲜领导人金正恩也已于星期六向普京致慰问电，并表示没有什么能为针对人类生命“令人发指的恐怖主义”开脱。