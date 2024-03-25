涉俄罗斯恐袭案四男子被控犯恐怖主义罪 或判终身监禁

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更新 / 2024年3月25日 11:21 AM
发布 /
发布 / 2024年3月25日 7:46 AM
3月24日，莫斯科音乐厅恐袭案的四名被告在莫斯科巴斯曼尼地区法院出庭面控，图为警方押送其中一名被告进入法院。（路透社）
3月24日，莫斯科音乐厅恐袭案的四名被告在莫斯科巴斯曼尼地区法院出庭面控，图为警方押送其中一名被告进入法院。（路透社）

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涉嫌参与俄罗斯音乐厅恐怖袭击的四名男子被控犯恐怖主义罪，可能面临终身监禁。

法新社报道，莫斯科巴斯曼尼（Basmanny）地区法院星期天（3月24日）指控涉嫌参与莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅恐袭的四名男子犯下恐怖主义罪，下令将四人拘留候审，并称他们都有可能被判处终身监禁。他们须被关押至5月22日，但根据审判日期的确定，关押时间可能会延长。

塔斯社报道称，当天的庭审秘密进行。四名被告分别是米尔佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev，32岁）、拉恰巴利佐达（Saidakrami Rachabalizodu，30岁）、法里杜尼（Shamsidin Fariduni，25岁）和法伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov，19岁）。

新华社引述俄媒报道称，这四人都是塔吉克斯坦人；米尔佐耶夫、拉沙巴利佐达已表示认罪。俄侦查委员会指控四名嫌犯从事恐怖主义袭击并致人死亡。如果罪名成立，他们将面临终身监禁。

米尔佐耶夫和拉恰巴利佐达是武装组织成员，法里杜尼曾是莫斯科附近波多利斯克市的一名工人，法伊佐夫曾在莫斯科东北伊万诺沃市做理发师。

3月22日，莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅发生血腥恐袭，官方称目前已有137人遇难，另有182人受伤。这是自2000年以来，俄罗斯发生的最致命袭击。

袭击发生后，俄当局逮捕了与袭击有关的11人，包括上述四名嫌犯。法庭公布的录像显示，其中三名嫌犯被警察铐上手铐、双腿弯曲着带到法庭。他们被安置在一间玻璃面牢房中。其余一名被告则坐在轮椅上，双眼紧闭。

伊斯兰国组织宣称对此次袭击负责，但俄当局认为此事与乌克兰有关，因为这些嫌犯被捕时正在逃往乌克兰的途中。乌克兰方面否认参与袭击，美国也表明伊斯兰国对这次恐袭负有全部责任，乌克兰没有任何参与。

根据俄总统普京的命令，24日是俄罗斯全国哀悼日。当天，俄各地政府机构降半旗志哀，取消文娱活动，并举行多种形式的悼念活动；许多民众当晚自发前往“番红花城市大厅”音乐厅，参加悼念会。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫说，普京当天也在总统官邸的教堂点燃蜡烛，向恐袭事件中的遇难者致哀。

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