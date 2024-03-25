涉俄罗斯恐袭案四男子被控犯恐怖主义罪 或判终身监禁

涉嫌参与俄罗斯音乐厅恐怖袭击的四名男子被控犯恐怖主义罪，可能面临终身监禁。

法新社报道，莫斯科巴斯曼尼（Basmanny）地区法院星期天（3月24日）指控涉嫌参与莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅恐袭的四名男子犯下恐怖主义罪，下令将四人拘留候审，并称他们都有可能被判处终身监禁。他们须被关押至5月22日，但根据审判日期的确定，关押时间可能会延长。

塔斯社报道称，当天的庭审秘密进行。四名被告分别是米尔佐耶夫（Dalerdzhon Mirzoyev，32岁）、拉恰巴利佐达（Saidakrami Rachabalizodu，30岁）、法里杜尼（Shamsidin Fariduni，25岁）和法伊佐夫（Muhammadsobir Fayzov，19岁）。

新华社引述俄媒报道称，这四人都是塔吉克斯坦人；米尔佐耶夫、拉沙巴利佐达已表示认罪。俄侦查委员会指控四名嫌犯从事恐怖主义袭击并致人死亡。如果罪名成立，他们将面临终身监禁。

米尔佐耶夫和拉恰巴利佐达是武装组织成员，法里杜尼曾是莫斯科附近波多利斯克市的一名工人，法伊佐夫曾在莫斯科东北伊万诺沃市做理发师。

3月22日，莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅发生血腥恐袭，官方称目前已有137人遇难，另有182人受伤。这是自2000年以来，俄罗斯发生的最致命袭击。

袭击发生后，俄当局逮捕了与袭击有关的11人，包括上述四名嫌犯。法庭公布的录像显示，其中三名嫌犯被警察铐上手铐、双腿弯曲着带到法庭。他们被安置在一间玻璃面牢房中。其余一名被告则坐在轮椅上，双眼紧闭。

伊斯兰国组织宣称对此次袭击负责，但俄当局认为此事与乌克兰有关，因为这些嫌犯被捕时正在逃往乌克兰的途中。乌克兰方面否认参与袭击，美国也表明伊斯兰国对这次恐袭负有全部责任，乌克兰没有任何参与。

根据俄总统普京的命令，24日是俄罗斯全国哀悼日。当天，俄各地政府机构降半旗志哀，取消文娱活动，并举行多种形式的悼念活动；许多民众当晚自发前往“番红花城市大厅”音乐厅，参加悼念会。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫说，普京当天也在总统官邸的教堂点燃蜡烛，向恐袭事件中的遇难者致哀。