俄罗斯质疑美国关于伊斯兰国制造恐袭的说法

俄罗斯星期一（3月25日）对美国关于伊斯兰国组织对莫斯科音乐恐袭事件负责的说法表示怀疑。

路透社报道，3月22日，莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅发生血腥恐袭，官方称目前已有137人遇难，另有182人受伤。这是自2000年以来，俄罗斯发生的最致命袭击。

伊斯兰国声称对此次袭击负责，美国公开表示相信这一说法。美国官员说，他们本月早些时候已警告俄罗斯可能发生袭击。

但俄罗斯总统普京并未公开提及伊斯兰国组织，他称袭击者试图逃往乌克兰。乌克兰方面否认与袭击事件有任何关系，总统泽连斯基指责普京试图通过提及乌克兰来转移责任。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃也对美国关于伊斯兰国是此次袭击幕后黑手的说法提出质疑。

她在《共青团真理报》的一篇文章中说：“注意——向白宫提出一个问题：你确定这是伊斯兰国吗？你要再考虑一下吗？”

扎哈罗娃说，美国正在传播伊斯兰国是“妖怪”的一个版本，以覆盖其在基辅的“病区”，并提醒读者，华盛顿支持20世纪80年代与苏联军队作战的“圣战者”战士。

莫斯科巴斯曼尼地区法院星期天（3月24日）指控涉嫌参与莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅恐袭的四名男子犯下恐怖主义罪。据悉这四人均为塔吉克斯坦人。