普京首次称音乐厅恐袭为回教极端分子所为 坚称与乌有关

俄罗斯总统普京首次称，俄罗斯“番红花城市大厅”音乐厅恐怖袭击是“回教极端分子”所为，但他仍然坚持认为，乌克兰与这起恐袭脱不了关系。

综合彭博社、《纽约时报》和俄罗斯卫星报报道，普京星期一（3月25日）晚在与政府官员举行的公开会议上说：“我们要问，谁在这起袭击中得到好处？”他说：“这次暴行，可能是2014年以来与我们国家交战者的一连串袭击企图的行动之一。”

普京这番话所指的是乌克兰政府。

他说，“我们知道，番红花城市大厅恐袭事件是回教极端分子所为”，但他强调，需要得到一些问题的答案，回教极端分子是否真的决定袭击俄罗斯。

普京发布在Telegram平台的讲话中也指：“我们知道这起针对俄罗斯及俄罗斯人民的暴行是出自何人之手。我们现在想知道是谁下的命令。”

3月22日晚，位于莫斯科近郊的“番红花城市大厅”音乐厅（Crocus City Hall）发生大规模枪击事件，至今已夺走至少139人性命，另有超过150人受伤。伊斯兰国组织的阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”（ISIS-K）宣称干案。

普京23日针对这起恐袭发表的首次公开讲话中没有提及回教极端分子。乌克兰断然否认与番红花城市大厅音乐厅恐袭有任何关联，美国指这起恐袭是伊斯兰国组织阿富汗分支所为。

四名落网的塔吉克斯坦籍嫌犯24日在莫斯科被控以恐袭罪名，其中两人已经认罪。