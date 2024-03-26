恐袭嫌疑人多处受伤 专家：俄罗斯使用酷刑不可接受

在莫斯科音乐厅恐怖袭击嫌疑人被审问的视频流出后，俄罗斯人权专员莫斯卡科娃称对被拘留者使用酷刑是不可接受的。

综合塔斯社和《纽约时报》报道，视频显示，在恐袭案四名嫌疑人上星期天（3月24日）出现在莫斯科一家法庭时，一名嫌疑人的耳朵被部分割断；一个人坐在橙色轮椅上，左眼凸出，腿上放着一根导管。四人都受到明显的伤害。

当被问及他们是否受到酷刑时，克里姆林宫拒绝发表评论。

莫斯卡科娃星期二（26日）说：“尽管对罪犯的拘留非常关键，而且刑法规定逮捕期间采取的造成伤害的行为不承担责任，但对被拘留者和被告使用酷刑是绝对不可接受的。”

她说，任何程序和操作行动都必须依法进行。

《纽约时报》引述俄罗斯反酷刑委员会的萨多夫斯卡娅的评论说，她认为传播这些视频有两个目的，首先是向那些可能策划另一次恐怖袭击的人展示他们可能会遭遇什么，其次是向社会表明，这是在本次恐袭中受到伤害的人们对嫌疑人的集体报复。

萨多夫斯卡娅也认为，公然展示酷刑表明：自俄乌战争以来，俄罗斯社会已经变得军事化，对暴力的容忍程度不断增加。

俄罗斯安全部门专家索尔达托夫说，酷刑以及官方对此的反应向军方发出了一个信号：可怕的暴力现在是可以接受和鼓励的。

他说，通过发布酷刑视频，当局“向所有不站在克里姆林宫一边的人发出恐吓信息，向军队和安全部门发出非常令人鼓舞的信息，表明政府和你们站在同一立场”。

俄罗斯宪法禁止酷刑，俄罗斯也是《联合国禁止酷刑公约》的成员。