民调逆转 拜登在“蓝墙”州迎头赶上特朗普

美国总统拜登的支持率在七个关键摇摆州中的六个，开始赶上共和党候选人特朗普，而且在其中至少两个州表现稳健。

这也是民主党在彭博新闻／Morning Consult月度民调中迄今为止最强的站位。

彭博社报道，民调逆转发生在特朗普连续五个月保持了大体稳定的领先之后，拜登的国情咨文演说团结了民主党人，也似乎缓解了选民对拜登高龄的担忧。

威斯康星州的民意变化显著，2月份还落后特朗普四个百分点的拜登现在跑赢一个百分点。在特朗普上个月领先六个百分点的宾夕法尼亚州，两人打成平手。两人在密歇根州的支持率也变得旗鼓相当。

现在还无从判断这是一时的跃进还是持久性逆转的开端，拜登在四个关键州仍不及特朗普。不过，如果拜登11月斩获所谓的“蓝墙”三州，那么他将几乎铁定赢得连任。

拜登和特朗普双双在3月12日锁定了各自政党的总统候选人提名资格，为两人正式对决拉开了序幕。特朗普目前竞选资金吃紧，减少了各种集会和活动，而拜登的造势活动进入到快马加鞭的阶段，并加大了对摇摆州的巡回攻势，包括星期二（3月26日）造访北卡罗来纳州。

拜登的竞选团队对民调结果不予置评。

最新民调还发现，消费者对国民经济的观感出现改善，摇摆州选民中认为走向正确的人数逐渐增加。

彭博新闻／/Morning Consult月度民调访问了4932名登记选民，整体误差率为正负一个百分点。

虽然民调显示拜登在“蓝墙州”最具竞争力，他在亚利桑那、内华达和北卡罗来纳也缩小了2月份对特朗普的劣势。不过在佐治亚州，特朗普扩大了自己的领先幅度。在一些地方，这种转变仍在误差范围内。

拜登正在所有这些地方发动铺天盖地的攻势。自去年8月以来，拜登的竞选团队把64%的电视广告花费投在了对他最有利的“蓝墙州”。

特朗普在七个摇摆州仍以47%对43%的战绩领先。若包括第三方候选人，特朗普则以43%居首。拜登的支持率为38%，小罗伯特·肯尼迪9%，韦斯特（Cornel West）和斯坦（Jill Stein）各为1%。

特朗普竞选团队发言人米勒说：“民调继续显示选民厌倦了拜登碾压式的通货膨胀、漏洞百出的南部边境、以及他扼杀美国汽车产业的疯狂电动汽车政令。”

多数支持南卡罗来纳州前州长黑利的选民说，他们会在11月总统选举中再度投票给特朗普，表明他囊括了共和党初选前对手的许多支持者。