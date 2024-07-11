北约宣言指中国为俄罗斯“决定性的赋能者” 北京斥北约煽动与抹黑

出席在华盛顿召开的北大西洋公约组织（NATO）峰会的领导人将发表联合宣言，重申支持乌克兰建立击败俄罗斯的军力，同时对中国与俄罗斯不断加深的关系“深感关切”。

北约领导人定星期四（7月11日）发表的宣言将指责北京在协助莫斯科进攻乌克兰方面发挥了关键作用，呼吁中国立即停止为俄罗斯提供战争物资与政治支持。宣言指中国通过其所谓的不设限伙伴关系和对俄罗斯国防工业基础的大规模支持，已成为俄罗斯对乌克兰战争的决定性赋能者（decisive enabler）。

宣言敦促中国“停止对俄罗斯战争努力的一切物质和政治支持”。宣言说：“这包括两用材料的转让，如武器部件、设备和原材料，这些都投入俄罗斯国防部门。”

宣言说，中国的行为将损害自身利益和声誉。中国外交部发言人林剑星期三（10日）在例行记者会上就峰会的召开回答法新社记者提问时说：“中方对北约的立场是一贯的，我们坚决反对北约突破‘区域性、防御性’组织的定位，到亚太挑动冲突对抗，破坏地区繁荣稳定。我们奉劝北约为世界的和平稳定与安全多做些实事。”

法新社报道，中国驻欧洲联盟使团发言人星期四发表的声明指宣言充斥着“好战言论”，涉华内容充满挑衅、“谎言、煽动和抹黑”。声明强调：“众所周知，中国不是乌克兰危机的制造者。”

在北约峰会举行期间，乌克兰总统泽连斯基于7月9日在罗纳德·里根总统基金会和研究所发表讲话。（法新社）

根据彭博社获取的一份声明草案，美国、英国、法国和德国等北约国家将承诺在未来六个月内举行会议，就到2027年发展乌克兰未来部队的路线图达成一致意见，并继续强化乌克兰部队，这一举措将持续至2030年代。

所谓“乌克兰契约”（Ukraine Compact）的总体目标是支持基辅当前的国防和安全需求，并确保在当前战争结束后能够阻止俄罗斯未来的侵略行为。这一安排将聚集最近几个月和几周来与基辅签署双边安全协议的盟国，包括意大利、加拿大、西班牙和波罗的海三国。

在星期四发布最终版本之前草案的措辞可能会出现变化。北约2022年的战略概念文件首次正式将北京列为“系统性挑战”，取代了之前未提及中国的版本。

北约秘书长斯托尔滕贝格星期三说：“北约有益于欧洲，但也有益于美国……它使美国更强大、更安全，因为在北约，美国拥有其他任何大国都没有的资源——那就是30多个朋友和盟友。”

《星岛日报》引述他在记者会上的话说，北约32个成员国的经济规模占全球经济总量五成以上，宣言很清楚，如果中国持续帮助俄罗斯，“将会影响其利益”。北约并不是提出制裁的组织，这仍要看个别成员国、欧盟或其他组织的决定。

斯托尔滕贝格说，朝鲜、伊朗对俄罗斯直接提供武器军援；中国则是支撑俄罗斯的经济，并且提供俄罗斯组装武器系统所需的工具、设备、技术、微处理器和微电子元件。