拒付泰司机18元小费 狮城客同行女友人遭砍伤

曼谷血案！狮城客与两女友人出席生日会后搭德士返回住处，途中一女友人呕吐，要德士停车，司机索500泰铢（约18元7角）小费被拒后，竟趁她们下车时，持刀把她砍到颅骨骨折和脑出血。

这起事故发生于8月10日凌晨约1时40分，地点在泰国曼谷的汇权县。

根据泰媒报道，当时43岁的受害者万蓬甘莎与一名来自新加坡的友人，及寿星依莎娜蓬在庆生后，通过手机应用召德士。

报道指出，50岁的司机帕拉卡德因找不到接载地点而发怒，当她们上车后，司机不断对喝醉的受害者大吼大叫，显得很不耐烦。

其间，坐在副驾驶座的万蓬甘莎因身体不适，要求司机停车，并在路边呕吐。当她第二次要求停车时，司机拒绝，并给了她一个纸袋。

为了避免弄脏车子，万蓬甘莎伸出头在窗外呕吐，司机随后要求她们支付额外500泰铢作为清理费及补偿停在路边所浪费的时间，但遭到拒绝。

报道透露，当时万蓬甘莎声称她并没在车内呕吐，因此在经过一番争论后，只同意额外支付200泰铢（约7元5角），之后要求司机停车，打算换乘另一辆德士。

颅骨骨折脑出血

狮城客和两名泰国友人庆生，结果其中一名泰国友人遭德士司机袭击。 （取自网络）

岂料在她们下车后，司机突然持刀袭击，导致万蓬甘莎的头部被严重砍伤，送院后发现除了颅骨骨折，手臂被割伤，还出现脑出血，目前仍在加护病房接受治疗。

依莎娜蓬告诉媒体，当时万蓬甘莎试图举手阻挡，而她则在一旁大声喊停，但司机还是继续挥刀，直到后方的德士司机大声鸣笛，他才回到德士内驱车离开。

万蓬甘莎的妹妹随后在一家非营利组织的协助下召开记者会。她在记者会上透露，起初她们联络召车公司，希望联络到司机，但司机拒绝提供任何信息。随后她们尝试将此事发布在脸书的一个群组，却被管理员移除，在无计可施下才通过媒体曝光此事。

司机称被羞辱才失控

司机称她们将小费200泰铢丢给他，觉得被羞辱才失控。

报道指出，司机帕拉卡德在向警方自首时声称，他是因不满对方将钱丢给他，而且大力关车门，加上家里有怀孕的妻子和两名孩子，背负经济压力才会失控。

此外，他也对自己的行为感到抱歉，并希望能当面向受害者表达歉意。

报道透露，警方目前正在调查此事，召车公司也已停止帕拉卡德的司机账户。