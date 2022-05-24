携手同行：泳坛兄弟情 好似一坛佳酿

兄弟不一定是要亲亲密密，但一定知心知意；不一定要朝朝暮暮，但一定会惺惺相惜。

大家是否有想过跟自己朝夕相处几十年的兄弟姐妹，默契度会有几分？本期《携手同行》系列节目就邀请到我国新生代泳坛兄弟洪玮（Maximillian Ang，21岁）和洪立（Mitchell Ang，19岁）接受考验。

这是洪玮和洪立首次携手参加东运会。哥哥洪玮曾在2019年东运会200米蛙泳项目中摘得铜牌，而在本届东运会中，他成功摘金，并成为我国历来首名在男子200米蛙泳赛中夺冠的泳手，打破了大会与全国纪录。弟弟洪立则是初出茅庐，今年是他首次代表新加坡征战东运会，在男子200米仰泳项目中取得第八名的成绩。

洪玮（左）与弟弟洪立。（卓祾祎摄）

两人在出发前接受了zaobao.sg的专访，赛场上英姿飒爽的他们，在赛场下也展现出腼腆的一面，言语中更是流露出令人羡慕的兄弟情。

洪玮（右）与弟弟洪立。（卓祾祎摄）

不善言辞的弟弟洪立表示，小时候自己爱发脾气，还会欺负哥哥，拿遥控器打哥哥的头，但一直以来，哥哥都是他心目中的偶像，而且自己对哥哥也一直怀揣着仰慕和感激之情。在镜头前，害羞的洪立也终于向哥哥说出了藏在内心许久的话：“我可能不太会表现出来，也不太会表达，但我爱你，我感谢你。”

洪玮（左）与弟弟洪立。（卓祾祎摄）

哥哥洪玮则是喜欢捉弄弟弟，并埋怨弟弟“情商不在线”，对女孩子不管不顾。言下之意，洪立似乎是错过了不少桃花运？