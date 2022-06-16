生活家：越忙越要慢下来 泡杯咖啡找回时间空间

喜欢喝咖啡的人不少，但喜欢到收集咖啡器具，潜心研究咖啡冲泡方法的应该不多。

陈秀绫出差时偶然学会泡意式浓缩咖啡，现在常在家实验不同冲泡方法。

对她而言，咖啡不只是提神的饮料，还是她挑战自己，并连接她与亲友的桥梁。

陈秀绫喜欢挑战不同冲泡方法，让亲友尝试风味各异的咖啡。（严宣融摄）

你平时喜欢喝什么咖啡？是越方便，越快能喝到越好，还是偏好需要时间酝酿的美味？想在家里泡杯好咖啡，初学者可以用哪一种器材？

从事医疗资讯科技业的陈秀绫喜欢在百忙中抽空亲自冲泡咖啡，特别是手冲咖啡（pourover coffee）。她也在视频中分享贴士，例如建议新手可从售价10多元的Hario V60学起，体验冲咖啡的乐趣。

她说：“亲手冲泡咖啡让我非常有满足感。每一次的冲泡体验都不同，泡出来的咖啡也可能因为豆子的新鲜度、研磨度、水温和萃取时间长短，而有不一样的味道。”

正是因为无法百分百预测泡出来会有何滋味，所以特别享受整个过程。为了把手冲咖啡泡好，她对水温（90至96摄氏度）、咖啡豆的研磨度（中等）、咖啡豆和水的比例（1:17），甚至注水的水壶都很讲究。

“当努力的结果是一杯自己喜欢的好咖啡，那就值得了。”

一杯好咖啡从磨好豆子开始，陈秀绫会根据冲泡器具调整豆子研磨度。（严宣融摄）

意外学会泡espresso

陈秀绫和咖啡的结缘可追溯至2012年。当时身为管理顾问的她到澳洲出差时，发现客户的茶水间有一台专业的意式浓缩咖啡（espresso）机，员工能自由使用。她向当地的员工讨教，学会磨咖啡豆、压粉（tamp the grounds），再拉出一杯意式咖啡；也学会如何用蒸汽棒（steam wand）蒸牛奶、打奶泡。

“我非常享受整个体验。那让我想起青少年时期，我当时认为能在星巴克当barista（咖啡师）很cool。”

陈秀绫收集的器具包括Hario V60、冰滴咖啡器、摩卡壶和二手的Cafelat Robot（手压意式浓缩咖啡“机器人”）和三款磨豆机。（严宣融摄）

陈秀绫除了上网了解不同咖啡的冲泡方法，也开始收集咖啡器材。2019年搬入自己的组屋单位后，有了更多私人空间，她首先买了正好折价促销，用来泡手冲咖啡的Hario V60，接着买了冰滴咖啡器、摩卡壶和二手的Cafelat Robot（手压意式浓缩咖啡“机器人”）。此外有三款磨豆机，包括电动和相当考手力的手摇式。

“用哪一种器材要看心情以及手上有什么咖啡豆。想挑战自己的话，我会用Cafelat Robot，因为其实蛮有难度。如果没有那么多时间，可能就是手冲咖啡。”

想挑战自己的话，陈秀绫会用Cafelat Robot（手压意式浓缩咖啡“机器人”）。（视频截图）

很赶时间的话，她不抗拒相对方便的胶囊咖啡。但只要有多一点时间，她还是喜欢自己把咖啡豆放进磨豆机，闻闻咖啡香，然后慢慢泡出一杯新鲜的咖啡。

“我喜欢做实验，很喜欢咖啡让我有机会尝试不一样的做法。我觉得是一种乐趣吧！”

无法想象生活中没有咖啡

咖啡给予的不单单是提神功效，还有慢下来好好善待自己的时间和空间，所以越忙碌越须要停下来，喝杯咖啡。

陈秀绫说：“如果生活中没有咖啡，应该是蛮无趣的吧！真的无法想象生活中没有咖啡。”

陈秀绫亲手为亲友泡咖啡，烘焙甜点，在家里享受悠闲午后时光。（严宣融摄）

对她而言，咖啡还有一定的社交功效。“我喜欢约朋友出去喝咖啡，或到家里品尝我冲泡的咖啡。我也喜欢烘焙蛋糕或饼干，让亲友一边喝咖啡，一边享用我做的甜点。”

每天一杯咖啡不只是生活习惯，也有助调剂心情。（视频截图）

小小一杯咖啡能在生活中扮演什么角色，其实因人而异。陈秀绫认为生活就是许多不同经验和体验的结合，其中包括相对单调，日复一日都得完成的事，但其中必然有让人快乐的地方。

“例如做家务是为了保持家居干净，那可以是枯燥乏味的事，其中也可以有大大小小的快乐体验。咖啡也一样。早上例常一杯咖啡让我提起精神工作，但此外还有慢下节奏，从磨豆开始把一杯咖啡泡好的快乐。”