生活家：减少+拒绝，知足方可环保常乐

环保达人张雪贞的环保3R没有“recycle”（再循环），她认为更能有效减少垃圾量的做法是“refuse”（拒绝）。18年前开始实践环保理念的她深信：不必一味求新或追求物质上的满足，珍惜已经拥有的东西，生活更简单也更充实快乐。

要实施这样的环保生活难不难？点击视频，看看张雪贞怎么做到？

从事通讯业的张雪贞认为：最有效的环保方法是把日常生活的垃圾减到最低。（严宣融摄）

张雪贞的环保生活从18年前开始。那一年，女儿的诞生给家里带来无限欢乐，却也让她发现减少垃圾的重要。

“尿布、包装纸……女儿出生后，我发现家中垃圾越来越多。有了孩子也会更注意食物安全，所以我开始关注环境污染。”

起初，她认为环保主要靠回收和再循环（recycling）。彻底改变这个想法，是因为2008年观看的纪录片《塑料成瘾》（Addicted to Plastic）。

目前从事通讯业的张雪贞回忆纪录片中最震撼的一幕：浩瀚的海洋旁边有一座巨大的垃圾山，先进国家的回收物运到了第三世界，成了堆在土壤上的垃圾。“你以为丢进回收箱了，就会变成有用的东西，但看到那座垃圾山时，我意识到垃圾虽然看不到了，但其实并没有消失。”

张雪贞强调：环保是从减少垃圾开始，在日常生活中把垃圾减到最低，才是更有效的环保方法，否则循环率永远追不上制造垃圾的速度。“过去没有改变消费习惯，所以环保箱总是堆得满满的，放在家里也觉得不太雅观。”

减少垃圾的方法之一：重复使用物品，例如用月饼礼盒的木制托盘垫高笔电。（张雪贞提供）

她的3R没有recycle

张雪贞的环保3R曾经是一般人熟悉的reduce（减少）、reuse（重复使用）和recycle（再循环）。现在，她有一个更重要的R：refuse（拒绝），“我甚至把recycle拿掉了。”换言之，她的3R是reduce、reuse和refuse。

对她而言，拒绝不单是拒拿塑料袋或拒用一次性产品（例如用后即丢的餐具），还包括抗拒诱惑。“食物、衣服、鞋子……买之前要想想看，你真的需要这个东西吗？家里是否有替代品？从购买产品那个阶段开始‘拒绝’，减少带回家里的东西，就是减少垃圾，实践环保最有效的方法。”

珍惜家中已经有的东西，避免添购新物，也是重要的环保守则。（视频截图）

张雪贞生了孩子后成为全职家庭主妇，并在网站Mono + Co分享环保心得，也曾在《联合早报》撰写“减塑太太”专栏。阅读她的文章会发现，她特别擅长减少厨余以及与日常饮食相关的垃圾，例如塑料包装。

“我是全职主妇的时候，会花很多时间准备三餐，结果发现很多垃圾是吃不完的食物以及食物包装。所以我锁定了这两个目标，尽量算好自己真正需要多少食材，不要因为有促销就购买额外食品。

比起超市，湿巴刹提供更多零包装食材，而且更容易酌量购买。（龙国雄摄）

超市许多食材采取塑料包装，而且预先装袋，难以酌量购买，因此张雪贞尽可能去湿巴刹买菜，如此一来就能避免买得太多，也能把食材装入自备容器和袋子。例如买豆干时，她请摊贩使用自己的密封盒子，回家后立即冲洗再装水，并放入冰箱。

与其把塑料包装料丢进回收箱，不如选择“零包装”食品，并且自备容器。（张雪贞提供）

张雪贞提醒：环保虽重要，但不能缺乏同理心。她意识到每次告诉摊主不要包装，要求对方把食材放入她自备的容器或袋子时，其实都给他们造成不便。

“为了服侍我这个客人，他们必须花上更长时间，所以我会选择顾客较少的时候购物。客人较少的时候，摊主也比较友善，所以我会借机和他们解释我的出发点，他们之后更愿意接受我这样的客人，甚至忙起来时，也记得我是一个‘减塑’的顾客，愿意配合我。

“环保的习惯是双方面的，若能了解小贩和摊主的需求和挑战，他们也会更有同理心，了解我为什么要这么做。”

张雪贞认为不必特地购买标榜“环保”的产品，重复使用家里已经有的东西最环保。（视频截图）

环保不用花大钱 最环保的东西就在家里

全球暖化与气候危机让更多人意识到环保的重要，挥舞环保旗帜的品牌越来越多。但标榜环保的产品其实未必环保。张雪贞指出，很多人以为环保需要starter kit（入门工具包），但其实不用花钱买新东西。例如：不想用一次性餐具，就把家里的餐具带出去，不必特地多买一套。

她强调：最环保的东西已经在自己家中，例如很多环保商店售卖的瓶罐和便当盒，其实打开家里壁橱就会发现类似的物品。“我有时会回想外婆和妈妈的年代，在塑料瓶和塑料袋没那么普及时，她们是用什么方式生活？很多做法都是从她们身上学的，例如用tingkat打包食物，以手帕取代纸巾。”

张雪贞尽量自备购物袋、水壶和便当盒，避免使用一次性产品。（谢智扬摄）

避免自责 持之以恒

每次出门前，张雪贞习惯点算必带物件，例如环保袋、便当盒以及可重复使用的餐具，不过，有时候还是因为太急促而忘记带某些东西，结果在购物或打包时拿了塑料袋或塑料盒。

“我觉得很重要的是不要自责，不要因为失败了就放弃。这是很正常的过程。以前我会很执着，认为没有带盒子就不要吃东西，不要打包，结果可能让家人很不开心。现在我会告诉自己，家里的垃圾已经比从前少，也比许多人的垃圾少很多。”

正如她很喜欢的一句环保名言，美国环保主义者 安·玛丽·博诺（Anne Marie Bonneau）所说：“世界不需要完美实践零废弃的少数人。我们需要的是即便无法完美，还是愿意尝试环保的数百万人。”（We don't need a handful of people doing zero waste perfectly, we need millions of people doing it imperfectly.”）

食品罐头洗净后就能成为植物的家。（视频截图）

生活越简单越好 知足常乐

开始实践环保生活后，张雪贞最大的领悟是：生活不需要太多东西。

她有感而发：“未必每样东西都要最新、最好，也一样可以很开心，很满足。我们不用花太多钱，也不必一直购买东西。购物时有产品到手虽然会开心，但那是很短暂的，过后会发现自己买得太多，要处理的垃圾更多。学会满足，我觉得那是最重要的。”

对她而言，生活就是知足常乐，学习满足才能常安常乐。“节省资源，让后代也有机会享用，这是很有意义的事。环保当然需要付出努力，还要有动力，我最大的动力就是让两个女儿和大家的后代有一个更好的世界。”