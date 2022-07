生活家：减少+拒绝，知足方可环保常乐

环保达人张雪贞的环保3R没有“recycle”(再循环),她认为更能有效减少垃圾量的做法是“refuse”(拒绝)。18年前开始实践环保理念的她深信:不必一味求新或追求物质上的满足,珍惜已经拥有的东西,生活更简单也更充实快乐。

要实施这样的环保生活难不难?点击视频,看看张雪贞怎么做到?

从事通讯业的张雪贞认为:最有效的环保方法是把日常生活的垃圾减到最低。(严宣融摄)

张雪贞的环保生活从18年前开始。那一年,女儿的诞生给家里带来无限欢乐,却也让她发现减少垃圾的重要。

“尿布、包装纸……女儿出生后,我发现家中垃圾越来越多。有了孩子也会更注意食物安全,所以我开始关注环境污染。”

起初,她认为环保主要靠回收和再循环(recycling)。彻底改变这个想法,是因为2008年观看的纪录片《塑料成瘾》(Addicted to Plastic)。

目前从事通讯业的张雪贞回忆纪录片中最震撼的一幕:浩瀚的海洋旁边有一座巨大的垃圾山,先进国家的回收物运到了第三世界,成了堆在土壤上的垃圾。“你以为丢进回收箱了,就会变成有用的东西,但看到那座垃圾山时,我意识到垃圾虽然看不到了,但其实并没有消失。”

张雪贞强调:环保是从减少垃圾开始,在日常生活中把垃圾减到最低,才是更有效的环保方法,否则循环率永远追不上制造垃圾的速度。“过去没有改变消费习惯,所以环保箱总是堆得满满的,放在家里也觉得不太雅观。”

减少垃圾的方法之一:重复使用物品,例如用月饼礼盒的木制托盘垫高笔电。(张雪贞提供)

她的3R没有recycle

张雪贞的环保3R曾经是一般人熟悉的reduce(减少)、reuse(重复使用)和recycle(再循环)。现在,她有一个更重要的R:refuse(拒绝),“我甚至把recycle拿掉了。”换言之,她的3R是reduce、reuse和refuse。

对她而言,拒绝不单是拒拿塑料袋或拒用一次性产品(例如用后即丢的餐具),还包括抗拒诱惑。“食物、衣服、鞋子……买之前要想想看,你真的需要这个东西吗?家里是否有替代品?从购买产品那个阶段开始‘拒绝’,减少带回家里的东西,就是减少垃圾,实践环保最有效的方法。”

珍惜家中已经有的东西,避免添购新物,也是重要的环保守则。(视频截图)

张雪贞生了孩子后成为全职家庭主妇,并在网站Mono + Co分享环保心得,也曾在《联合早报》撰写“减塑太太”专栏。阅读她的文章会发现,她特别擅长减少厨余以及与日常饮食相关的垃圾,例如塑料包装。

“我是全职主妇的时候,会花很多时间准备三餐,结果发现很多垃圾是吃不完的食物以及食物包装。所以我锁定了这两个目标,尽量算好自己真正需要多少食材,不要因为有促销就购买额外食品。

比起超市,湿巴刹提供更多零包装食材,而且更容易酌量购买。(龙国雄摄)

超市许多食材采取塑料包装,而且预先装袋,难以酌量购买,因此张雪贞尽可能去湿巴刹买菜,如此一来就能避免买得太多,也能把食材装入自备容器和袋子。例如买豆干时,她请摊贩使用自己的密封盒子,回家后立即冲洗再装水,并放入冰箱。

与其把塑料包装料丢进回收箱,不如选择“零包装”食品,并且自备容器。(张雪贞提供)

张雪贞提醒:环保虽重要,但不能缺乏同理心。她意识到每次告诉摊主不要包装,要求对方把食材放入她自备的容器或袋子时,其实都给他们造成不便。

“为了服侍我这个客人,他们必须花上更长时间,所以我会选择顾客较少的时候购物。客人较少的时候,摊主也比较友善,所以我会借机和他们解释我的出发点,他们之后更愿意接受我这样的客人,甚至忙起来时,也记得我是一个‘减塑’的顾客,愿意配合我。

“环保的习惯是双方面的,若能了解小贩和摊主的需求和挑战,他们也会更有同理心,了解我为什么要这么做。”

张雪贞认为不必特地购买标榜“环保”的产品,重复使用家里已经有的东西最环保。(视频截图)

环保不用花大钱 最环保的东西就在家里

全球暖化与气候危机让更多人意识到环保的重要,挥舞环保旗帜的品牌越来越多。但标榜环保的产品其实未必环保。张雪贞指出,很多人以为环保需要starter kit(入门工具包),但其实不用花钱买新东西。例如:不想用一次性餐具,就把家里的餐具带出去,不必特地多买一套。

她强调:最环保的东西已经在自己家中,例如很多环保商店售卖的瓶罐和便当盒,其实打开家里壁橱就会发现类似的物品。“我有时会回想外婆和妈妈的年代,在塑料瓶和塑料袋没那么普及时,她们是用什么方式生活?很多做法都是从她们身上学的,例如用tingkat打包食物,以手帕取代纸巾。”

张雪贞尽量自备购物袋、水壶和便当盒,避免使用一次性产品。(谢智扬摄)

避免自责 持之以恒

每次出门前,张雪贞习惯点算必带物件,例如环保袋、便当盒以及可重复使用的餐具,不过,有时候还是因为太急促而忘记带某些东西,结果在购物或打包时拿了塑料袋或塑料盒。

“我觉得很重要的是不要自责,不要因为失败了就放弃。这是很正常的过程。以前我会很执着,认为没有带盒子就不要吃东西,不要打包,结果可能让家人很不开心。现在我会告诉自己,家里的垃圾已经比从前少,也比许多人的垃圾少很多。”

正如她很喜欢的一句环保名言,美国环保主义者 安·玛丽·博诺(Anne Marie Bonneau)所说:“世界不需要完美实践零废弃的少数人。我们需要的是即便无法完美,还是愿意尝试环保的数百万人。”(We don't need a handful of people doing zero waste perfectly, we need millions of people doing it imperfectly.”)

食品罐头洗净后就能成为植物的家。(视频截图)

生活越简单越好 知足常乐

开始实践环保生活后,张雪贞最大的领悟是:生活不需要太多东西。

她有感而发:“未必每样东西都要最新、最好,也一样可以很开心,很满足。我们不用花太多钱,也不必一直购买东西。购物时有产品到手虽然会开心,但那是很短暂的,过后会发现自己买得太多,要处理的垃圾更多。学会满足,我觉得那是最重要的。”

对她而言,生活就是知足常乐,学习满足才能常安常乐。“节省资源,让后代也有机会享用,这是很有意义的事。环保当然需要付出努力,还要有动力,我最大的动力就是让两个女儿和大家的后代有一个更好的世界。”