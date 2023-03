第95届奥斯卡颁奖典礼最大赢家是杨紫琼主演的《天马行空》(Everything Everywhere All At Once),勇夺奥斯卡最高荣誉的最佳电影奖。

《天马行空》共入围11项奥斯卡奖,共获得七个大奖,除了最佳电影,杨紫琼夺奥斯卡影后,关继威、好莱坞老姜Jamie Lee Curtis(杰米李柯蒂斯)分别夺最佳男配角和女配角奖;关家永与美国导演Daniel Scheinert(丹尼尔舒奈特)夺最佳原著剧本奖、最佳导演奖。此外,《天马行空》也夺最佳电影剪辑奖。

本届奥斯卡影帝由《我的鲸鱼老爸》(The Whale)的Brendan Fraser(布兰登费雪)夺得。值得一提的是,杨紫琼与布兰登费雪曾一起演出好莱坞电影《神鬼传奇3》(The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor)。

《天马行空》本地由mm2娱乐发行,目前在本地公映。