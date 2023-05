(香港讯)日前郑秀文摘下第41届香港电影金像奖影后宝座,在台上喜极而泣,当时华人圈各家电视台都转播这令人感动的画面。不过近日网民发现,中国广东珠江电视台转播时,竟在郑秀文双臂打上马赛克,搞得她像被截肢。

网民在推特发文:“郑秀文左右手臂文身,惨遭广东珠江频道打马赛克,在片段中彷彿带上两条马赛克在领奖”,还有网民调侃“郑秀文简直变成行走马赛克”、“以为胳膊被砍了”等。

郑秀文的双臂去年开始有了文身。(互联网)

据《香港01》报道,去年郑秀文手臂上就增添了红字文身,至少有四字句和一个图案,右臂文身大约是“See Miracles in life everyday”(每天见证生命的奇迹),右手腕简单纹了个“faith”字,即信心的意思。左手前臂除了红线外,还有一句“Love each other and love is kind”(爱彼此,爱是恩慈),都是宣扬爱的信息,与郑秀文信仰吻合。

中国一向都有“限娱令”,对嘻哈和文身的艺人都有限制,吴尊早年上《爸爸去哪儿5》时文身全被打格盖掉,所以广东珠江电视台转播郑秀文获奖画面时,才会打上马赛克。