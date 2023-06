韩国天团BTS成员SUGA(闵玧其)以自己的另一个音乐创作人身份Agust D,于6月16至18日在新加坡室内体育馆连唱三天。SUGA单枪匹马开唱,他在17日晚上的演唱会上说:“虽然我今天一个人,但一点都不孤单,因为有你们(粉丝),新加坡(粉丝),你们最棒。”

演唱会一开始,SUGA献唱“Haegeum” “Daechwita”,瞬间把演唱会气氛炒热。虽然少了BTS其他六人陪伴,SUGA在约两小时的演唱会中卖力表演,展现音乐才华。

有粉丝高举写着“闵玧其比碧山还热”的偶像牌。(读者提供)

为了吸引台上SUGA的注意,粉丝也发挥创意。有人打扮成他的歌曲MV中的人物,也有不少粉丝写出吸睛话语,如“Min Yoongi is hotter than Bishan(闵玧其比碧山还热)”。

自弹自唱秀才艺

SUGA不只在演唱会上表演自己擅长的饶舌曲,他也抱着吉他自弹自唱,演唱“Trivia轉:Seesaw”抒情曲。他在表演自己改编的BTS热门曲“Life Goes On”时则秀琴艺。演唱会在SUGA演唱BTS的“Cypher 4”时掀起高潮。

演唱会动人的一刻,是SUGA通过影像与文字向自己敬佩的已故日本音乐家坂本龙一(Ryuichi Sakamoto)致敬。大银幕上播出SUGA与坂本龙一在日本会面交流的一段录影后,呈现SUGA对大师的悼念:“RIP, I wish you are at peace in your journey(愿你安息)。”

SUGA演唱会的故事线与BTS宇宙的故事脉络相符相称,让记者觉得在看一场演唱会的同时也像在观赏电影般的故事情节。此外,舞台设计与效果也提升了整场演唱会的质量。

幸运粉丝获SUGA献唱生日歌

媒体受邀出席的17日演唱会上,SUGA在表演Encore曲“D-Day”时,走下台与摇滚区的ARMY互动。他还拿了两名幸运粉丝的手机自拍及和摇滚区的粉丝合照。

回到台上的SUGA,看到摇滚区一名粉丝举牌以韩语写“今天是我的生日”,便带动全场为寿星婆唱生日歌。SUGA这些宠粉举动,相信是ARMY们宝贵又难忘的回忆。

SUGA在演唱会上一直以英语和台下满座的粉丝交流。不论他说什么,粉丝都以热情的尖叫声回应。

演唱会尾声,他以韩语表达过去两个月来独自展开巡回演唱会的心情:“新加坡是我的个唱最后一站。虽然过去两个月的巡回演唱有时让我觉得吃不消,但因为有你们陪伴,所以我不觉得累。我答应你们,下次再见。”

这场“SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’”4月26日在美国纽约开启,之后也在洛杉矶、雅加达、东京和曼谷等城市举行。演唱会的终点站将在6月24至25日于首尔举行。