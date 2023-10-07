罗志祥：不怕挫折 最忧心母亲健康

遇挫折和失败都不怕，“无所畏惧”的“小猪”罗志祥最担心和害怕妈妈的健康。

“小猪”罗志祥星期六晚（10月7日）在本地开唱，星期五午他特地抽空夹着牛店牛肉面品牌代言人身份，前往白沙浮商业城（Bugis Junction）为该店的第三间分店主持开幕仪式，这也是他第三次以代言人身份前来狮城为该品牌的旗舰店开幕剪彩。

神采飞扬的罗志祥在剪彩后，接受本地媒体的访问，有问必答，且间中还入乡随俗，秀了一两句新加坡式的腔调，逗乐媒体。

罗志祥除了唱歌之外，也经营潮牌副业，2019年2月他在社交网IG宣布退出经营了12年的潮牌Stage，之后“另起炉灶”，创立了另一潮牌GNF（Got No Fear，无所畏惧）。日前台湾媒体报道，为了自家创立的品牌，他不但亲自打理，还去看店，星期五午的记者会，《新明日报》记者问他为何需要如此辛苦？

他笑着答道，自己做潮牌已经14年了，凡事都会亲力亲为去做，他解释：“我会以消费者的角度看每块布料每款设计……”

记者于是答腔：“有了你这个活招牌在店内，生意一定很好？”

罗志祥说，潮牌的生意其实依照不同的消费者喜欢不同的设计去选择而决定的。

不过，他说，不管如何，他希望就像潮牌的名字一样“无所畏惧”，“不管你遇到任何困难的事情，不要放弃，勇敢往前冲。”

记者问罗志祥是否有任何事情他是最畏惧？

罗志祥回答：“妈妈的健康，我会担心会害怕。”

想要沙沙嗓音而吃辣

罗志祥是个吃货，但却不敢吃动物的内脏。

提及吃，罗志祥双眼发亮，尤其牛肉面，他娓娓道来自己最喜欢的牛肉面，不过，他说自己就是不敢吃动物内脏，像牛舌。

“我也不知道为什么不敢吃内脏，就像牛舌，每次看到人吃，感觉就像和牛舌吻，哈哈哈……”

有媒体问他最爱本地什么美食？

他不假思索地说：“剪刀剪。”

他忆述第一次吃时，就觉得很好吃，“怎么那么好吃，我还吃了两大碗。吃完后朋友问我和黑胡椒螃蟹比较，谁第一名？我告诉他，不同的东西，很难比。”

剪刀剪带辣，记者也听说罗志祥也偏爱韩国料理，难道他不怕影响嗓子？

“李玖哲的声音沙沙的，但唱歌很好听，我问他，他说是吃了麻辣火锅，有一天我听他的去吃很辣，结果声音沙哑了，他骗我的……”

罗志祥说后来他的声音也变沙哑了，但他就是喜欢这样的嗓音。

将在高雄办跨年演唱会

2023年即将结束，2024年转眼将至，回头看，罗志祥说今年过得很充实，年底也将在高雄巨蛋举行跨年演唱会，“这是我第一次办个人的跨年演唱会，很期待。”

至于明年，他说：“工作已经排到2024年年中，一切的一切往好的方面前进，这是我最开心。”