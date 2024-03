韩团SHINee时隔12年终于回到新加坡开唱,不仅台上大炫腹肌,带来多首新旧歌跳嗨现场,现场互动更是笑点多多!恰好碰上美国歌坛天后Taylor Swift(泰勒丝)同天开唱,有SHINee粉丝两场演出皆不误,韩国女团Blackpink成员Lisa也到场支持。

SHINee于3月2日在新加坡室内体育馆举办“SHINee World VI:Perfect Illumination”演唱会。SHINee已有八年未办巡演,2023年泰民(Taemin)退伍后,恰逢组合出道15周年而再次合体举办演出。原为五人组合的SHINee,成员钟铉在2017年逝世后,官方在2018年初宣布组合继续以四人活动。成员温流(Onew)则因健康问题在2023年8月宣布暂停活动,缺席本次巡演。

这次巡演虽然只有Key、珉豪(Minho)及泰民三人合体,不过演唱会的气氛并未因为成员缺席而失去热度。全场8500名Shawols(SHINee粉丝昵称)座无虚席,SHINee许久未见狮城粉丝,演唱会以代表曲“Sherlock”开场,还为大家带来旧曲“Lucifer” “Everybody” “Replay”等带给粉丝们“青春回忆杀”,当然还少不新歌”Like it”、 “Hard”、“Juice”等。

珉豪还为粉丝送上大福利,在第二次换装时本穿着长袖长裤登场,一首火热的“Don’t Call Me”后,他一边走向T型台,一边将外套脱下,露出里面的高领背心和鱼骨皮质腰带,充满男性魅力。演唱下首“Body Rhythm”时还撩起衣摆,炫出腹肌,迎来一片尖叫声。

与泰勒丝同天开唱 粉丝两场不误

SHINee演唱会恰好碰上泰勒丝新加坡演唱会的首场演出,从事会计行业的Jasmine(27岁)是SHINee和泰勒丝的粉丝。她在SHINee演唱会结束后立刻奔向国家体育场赶往泰勒丝的表演,她接受《联合早报》访问时说:“SHINee大概6点20分结束,我可以放弃Sabrina Carpenter的开场演出,但我一定要在泰勒丝在7点开唱时到达。”

从事会计行业的Jasmine(27岁)是SHINee和泰勒丝的粉丝。她在SHINee演唱会(左图)结束后立刻赶往国家体育场看泰勒丝的演出(右图)。(受访者提供)

是否特意将两场演唱会排在同一天,她解释:“其实没有,我是先买泰勒丝的,因为很早就开票了。SHINee的演唱会今年才开票,却正好和泰勒丝撞期。我蛮希望是不同天的,因为真的很累,我为了SHINee从下午1点一直站到6点,还要担心太迟的话,体育场不给我进去看泰勒丝。”

Lisa和泰籍歌手Sorn前来应援

韩国女团Blackpink的Lisa两日前(3月1日)被拍到低调入境新加坡,不少网民猜测是为了泰勒丝的演唱会而来。不过SHINee在演唱会结束后官方社媒发文提到,“欢迎Lisa来到SHINee World”并公布了后台合照。与她同行的还有泰籍歌手Sorn,也是Lisa的好朋友。

三人互动笑点满满

SHINee12年没来新加坡,成员们在谈话环节也感叹时间之久,Key说:“我不知道为什么用了那么长时间才和大家见面,但我们现在在这里了,所以别担心!”泰民说:“我们长大了很多,大家也长大了很多。”

泰民讲英语时磕磕绊绊,在Key用英语讲话时,泰民就会重复Key结尾的单词,Key无语说:“You are just repeating my words(你只是在重复我说过的话)!”泰民顺势再重复:“Yeah, your words (嗯,你说过的话)。”一脸无辜搞笑的样子把大家笑翻。

讲到成员们在新加坡做的事情时,泰民分享大家吃了辣椒螃蟹和胡椒螃蟹。Key还感叹说:“泰民和珉豪还在酒店游泳!他们是怎么做到的,我一整天下来好累啊!”珉豪一边做着自由泳的动作,泰民则又当“鹦鹉”:“是啊好累!”

话题转回螃蟹,泰民问珉豪最爱的美食是不是辣椒螃蟹,结果珉豪说是胡椒螃蟹时不小心口水乱飞,喷到泰民脸上。泰民愣了一下说:“哦,是圣水!”搞笑的发言不禁再次令全场发笑。