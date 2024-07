最想和林俊杰合作 10CM现场翻唱《修炼爱情》

韩国歌手10CM(本名:权正烈,Kwon Jeong-yeol)最喜欢的新加坡歌手是林俊杰,他在演唱会现场为歌迷们送上两首“狮城限定曲”。

10CM于7月14日和15日在新加坡佳伟剧场(Gateway Theatre)举办“10CM Closer to You”巡演,他在15日演唱会前接受《联合早报》的访问,被问是否认识本地歌手时,他说:“我一直都很喜欢林俊杰,尤其是《修炼爱情》,也翻唱过。我觉得他是个很棒的歌手,如果有机会合作的话应该会很好。”

他在演唱会中特别为新加坡歌迷献上这首歌。除了林俊杰的歌曲,他在安可环节还弹唱了新加坡人熟悉的爱国歌曲“Singapura, Sunny Island”,可见对本地歌迷的用心。

10CM以演唱韩剧插曲为名,不少热门韩剧如《泪之女王》《背着善宰跑》《德鲁纳酒店》都有他的作品。10CM原先由两名成员组成,团员尹哲种(Yoon Cheol-jong)因个人原因在2017年退团,现在权正烈以个人身份继续活动。

通过影视作品汲取灵感

被问如何找到创作灵感,他说自己虽然一直在做音乐,但也没有一个特定的方式。不过自己会通过看电视剧或电影来汲取情感。他也分享最近正在看的电视剧是2022年南宫珉主演的电视剧《平价正义》。他说:“虽然和音乐灵感没什么关系,但我很少看正在播映的电视剧,一般都是播完了才追。”

权正烈虽然年过四十,但他年轻的外貌和年龄完全不相符。记者和他面对面采访感到惊讶,他笑说自己并没有特意保养,不过最近倒是常常运动,“我觉得也要归功于化妆师和造型师,他们很厉害。”

演唱会虽然只有他一人撑场,不过他用流利的英语和粉丝对话,自带幽默感活跃演唱会气氛。歌迷们也十分配合,反应很热烈,让整场演出氛围轻松愉快。

10CM全程用英语和在场歌迷对话,气氛温暖愉快。(Mode Entertainment提供)

10CM带来的歌曲中,有大家耳熟能详的韩剧插曲,如《背着善宰跑》的“Spring Snow”、《泪之女王》的“Tell Me It’s Not a Dream”、《那年,我们的夏天》的“Drawer”、《德鲁纳酒店》的“Lean on Me”等。他特别的嗓音和稳定的唱功,不仅是听觉盛宴,也能让剧迷再次梦回剧中场景。

已出道10余年的10CM,被问及若会给刚出道的自己什么建议时,这么说:“我希望我能快点打起精神,减肥,然后穿得好看些,也要注意舞台上的形象。”