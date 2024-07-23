报告：大宗房产成交步伐加快 全年交易额可达230亿元

新加坡的大宗房地产交易额在第二季环比大增52.6％至64亿8000万元后，业者多认为，降息在即更有利提振市场情绪，今年全年的交易总额预计将高于去年，介于220亿元到230亿元之间，高于去年的197亿元。

第一太平戴维斯研究（Savills Research）星期二（7月23日）发布的最新报告指出，大宗房地产交易额在第二季增加，主要受政府售地计划（GLS）推动，共计四幅住宅用地和一幅工业用地在第二季售出，总额为31亿6000万元，比第一季增加一倍多。

私人领域的大宗房地产交易额，在第二季环比增长14％至33亿2000万元，交易量环比增长30.8％至85笔。这主要受住宅房地产推动，在第二季售出的千万元或以上豪华住宅有52个，高于第一季的40个。

整体来看，大宗住宅房地产交易额在第二季环比增长115.8％至40亿6000万元，占所有大宗房地产交易额的62.6％。

商业大宗房地产交易额在第二季环比增加16.7％，至15亿2000万元，占所有大宗房地产交易额的23.5％；混合用途大宗房地产交易额为6亿2890万元，占总交易额9.7％；工业房地产交易额则环比大跌32.1％至2亿7200万元。

报告指出，由于美国联邦储备局延迟降息促使融资成本继续高企，新加坡房地产投资信托和上市发展商继续剥离它们在商业和工业房地产领域的非核心资产，以降低债务杠杆率，并把资金投入有新增长的资产。

第一太平戴维斯新加坡研究与咨询部执行董事张敏璋说：“目前市场预计2024年至少有一次降息，尽管可能只是象征性降25个基点。但市场现在普遍认为利率已见顶，因此，任何降息都有助于提振市场情绪。”

房地产咨询公司高力（Colliers）也在另一份报告中指出，随着利率即将下调，卖家和买家的价格预期差距缩小，今年预计会有更多交易成交。

此外，资产脱售的步伐将在下半年加快，因为更多房地产投资信托和机构基金将寻求通过回收、再开发和优化其投资组合，获取更高收益的资产。