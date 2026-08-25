自美国去年4月的“解放日”以来，由于投资者寻求分散投资以减少对美元的依赖，新元利率陷入长期处于低位的预期。然而，分析师认为有必要进行更细致的分析，并上调了新元利率预测。

星展银行高级利率策略师廖裕铭在星期二（8月25日）的报告中说，尽管美国经济数据有所缓和，但市场仍然押注美国联邦储备局会收紧货币政策。在新加坡本地，随着信贷需求回升，以及新元贷款对存款比率（loan-to-deposit ratio）相应上升，使到流动性感觉似乎略有收紧。

此外，前端新元利率（新加坡金融管理局票据和国库券）也相应走高。与此同时，由于投资者对过低的新加坡政府债券（SGS）收益率感到担忧，后端新元利率也相应上调。

根据星展银行的预估数据，2026年的三个月新元隔夜利率隔夜指数掉期（SORA-OIS）达1.4%，明年预期达1.5%。两年期政府债券的收益率今年达1.8%，并在明年达2%，至于10年期的政府债券今年达2.4%，明年上升至2.5%。

廖裕铭说，值得注意的是，自2026年中期以来，10年期新加坡政府债券的收益率涨幅超过了同期美国国债（UST）。这在风险偏好情绪高涨的情况下并非典型，这可能反映了由于新加坡政府债券估值过高而导致的调整。

他也表示，在短期内投资者可以留意星期四（8月27日）拍卖的10年期政府债券。