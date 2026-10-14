全球利率上升的影响已开始传导至新加坡国内，促使新加坡金融状况近期略显收紧。若新一轮地缘政治冲击发生，或是人工智能（AI）投资回报远不及预期，都可能引发金融市场出现更剧烈回调。

新加坡金融管理局星期三（10月14日）发布最新《宏观经济评估》时，作出上述分析。

金管局说，近期多个主要经济体的主权债券收益率上升速度加快，促使全球金融状况收紧。其中，英国和美国的长期国债收益率都在逼近6%，欧盟与日本的长期主权债券收益率也不断飙涨。

在此情况下，10年期新加坡政府债券收益率，以及作为短期基准利率的新元隔夜利率（SORA）同样出现上升趋势，但目前仍低于美元利率水平。

当局认为，较高的全球利率水平可能会暴露潜在脆弱性，尤其是当较高的借贷成本与偏高的全球股市估值、企业盈利疲软等情况相互叠加，并产生不利影响时。

与此同时，由于贸易相关活动强劲增长，以及金融和保险业务稳步扩张，银行对新加坡消费者和新加坡企业的贷款仍在大幅增长。

新加坡当前的信贷增长速度持续加快，已超过以M2（广义货币供应量）衡量的广义货币增速，但目前银行的流动性缓冲仍保持充足。

不过，在全球利率上升的背景下，随着近期股市出现调整，新加坡金融压力指数（Singapore Financial Stress Index）已小幅上行。

金管局说，若接下来发生新一轮地缘政治冲突，或是AI投资回报显著不及市场预期，都可能引发广泛的估值重估，并导致金融市场出现更剧烈的调整。

当局还指出，由AI需求拉动的相关资本支出承诺激增，超大规模云服务商的自由现金流压力日益严峻，企业更依赖债券市场和私募信贷等外部融资渠道，来为AI基础设施建设提供资金。