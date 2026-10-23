为鼓励企业探索创新养老服务，提升年长者的生活质量，星展银行基金会（DBS Foundation）再拨300万元，通过“超越影响奖”（Impact Beyond Award）资助四家亚洲公司发展这类方案。

星展银行基金会星期五（10月23日）在卓越影响力对话会（Impact Beyond Dialogue）上宣布了四家获奖企业，分别是台湾宏阳健康事业股份有限公司、香港一口设计工作室、上海福苑养老服务有限公司和孟买的Taisho Ventures。

星展基金会总监魏洪英说，新一批获奖企业运用设计思维并借助人工智能（AI）技术，来应对快速老龄化中不断演变的养老需求。“我们希望这个奖项能助力这些创新型企业提升创造影响力的能力，并推动系统性变革。”

获奖企业中，Taisho Ventures打造了一个面向50岁以上银发族的社交与生活方式手机应用“Khyaal”，将在线社区、娱乐、学习和商业服务等融合，助年长者建立社交联系。

Taisho Ventures计划将100万元奖金用于开发个性化、多语言的AI体验，来提升Khyaal的功能与服务。

宏阳健康事业股份有限公司也获100万元奖金。公司运营整合型的出院后护理（post-discharge care）流程服务，提升患者出院后的护理效果，迄今已服务超15万名年长者。星展基金会通过这笔资金，支持公司扩大规模并强化数码平台等措施。

余下100万元资金，星展基金会分别拨50万元，支持一口设计工作室开发一个帮助年长者寻找微型工作机会（mini-job opportunities）的数码平台，以及帮助福苑养老服务有限公司推广它的社区养老模式。

微型工作通常指低强度、工作量小但收入较低的兼职工作。