减息预期下 黄金突破2500美元创新高

（新加坡综合电）美国减息几乎成板上钉钉，黄金现货和期货市场上周都创下历史新高，突破每安士2500美元。

12月份交割的黄金期货上星期五（8月16日）收报2546.2美元，一周涨幅近3%。黄金现货收报2507.28美元，也上涨3%。

自去年10月以来，黄金一路势不可挡，从1800美元一路飙升，连续创下历史新高。自2月中旬以来，黄金的涨幅已超过26%。

美国近期一系列数据让市场相信，美国联邦储备局即将把借贷成本从20多年的高位降下来。不过，最近的经济数据对美国经济状况仍发出矛盾的信号，关于降息的幅度仍存在争议。

上周五公布的数据显示，随着美国通胀趋于稳定，消费者对财务状况的预期更为乐观，8月美国消费者信心指数五个月以来首次上升。

另一方面，周五公布的数据显示，受单户家庭住宅减少的拖累，美国7月新屋开工数降至疫情暴发以来的最低水平，当前需求疲软导致库存居高不下。

Adrian Day资产管理公司总裁戴伊（Adrian Day）认为，经济新闻或美联储官员有可能从下月开始抑制今年多次降息的期望值，这将导致黄金回落，但这只是短期的。他说，美联储在9月份降息的可能性仍然很大，加上全球许多央行已经降息，黄金的长期走势肯定是向上的。

过半参与黄金调查分析师 预测金价未来一周上涨

上周九名分析师参与了Kitco News黄金调查，五人（56%）预计未来一周金价上涨，三人（33%）认为持平，只有一人（11%）预测下跌。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）认为，在黄金创下历史新高后，短期内会出现盘整。

他说，黄金在历史高点附近处于区间震荡。“我不认为日元套利交易重新流行，美元出现走软的大趋势对黄金有利。”此外，尽管美国零售销售走强，每周申请失业救济人数创下五周新低，但10年期国债收益率基本持平。

钱德勒展望了美联储主席鲍威尔本周五在杰克逊霍尔研讨会（Jackson Hole Symposium）的讲话，“他很可能会把下个月的减息政策描述为不是更宽松的货币政策，而是限制更少的政策”。

这个研讨会的与会者包括中央银行行长和财政部长，以及来自世界各地的学术界名人和主要金融市场参与者。市场密切关注研讨会的进程，因为研讨会上重量级人物的意外言论，有可能影响全球股市和汇市。

RJO期货公司（RJO Futures）高级商品经纪人哈贝科恩（Bob Haberkorn）认为本周金价会横摆，不会涨到2600美元。不过，在首次降息之后，最终会达到这一目标价。

他认为，交易员对美联储50个基点的降息预期有点过头，虽然通胀数据已经有所回落，但从正常标准来看仍然很高。“如果降息过快，通胀就会卷土重来。”