如市场广泛预期，美国联邦储备局星期三（9月16日）宣布加息25基点，并预计后续会进一步加息。

随着加息周期重启，哪些资产将获支撑，又有哪些投资板块可能承压？

潜在赢家阵营：

1）美元：

随着美国利率水平上升，美元将继续获得支撑。美元指数隔夜已上涨0.7%至100.32，截至下午2时43分左右，稍回落至100.16，但仍处于近期高位。

另一方面，美联储主席沃什进一步重申抗击通胀稳定物价的承诺，并指美国经济仍相当强劲，也可能提振了市场对美元的信心。

不过，星展银行高级利率策略师廖裕铭认为，美国国债市场可能仍在拖累市场信心，不认为美元涨势将持续下去，预计美元指数将继续徘徊在96至102的区间内。

2）美国短期国债：

美联储加息时，美国债券价格就会随之下降，债券收益率相应上涨。数据显示，对利率较为敏感的两年期美国国债收益率，在星期三宣布加息后就迅速涨至4.7%以上。

长期美国国债收益率则开始下跌，此前导致长债收益率飙升的全球债券抛售潮有所缓解。贝莱德智库（BlackRock Investment Institute）主管博伊文（Jean Boivin）认为，10年期到30年期的美国国债曲线趋平，也说明了沃什的言行强调了美联储独立性，有助稳固他作为新主席的信誉。

盛宝银行首席投资策略师查娜娜（Charu Chanana）指出，美国长期国债接下来仍会是信誉的试金石，若收益率继续飙升，可能预示着更深层次的通胀或财政问题。

3）金融股和银行股：

美联储加息后整体利率将随之上升，通常利好银行股，因为利率上升会有助提升银行的净利息收入。但若加息导致经济降温，给银行业带来的利好也可能会被信贷需求下降和资产质量风险上升所抵消。

4）美元收入较高的出口型企业：

美国利率上升一般会吸引资本回流美国，美元走强也会对其他货币构成压力。但如果是美元计价收入为主的企业，则可能因为美元升值而增厚营收。

可能受打压板块：

1）亚洲与新兴市场货币：

当美元因美联储加息走强，全球资本或因此大量回流美国，因此对其他金融市场带来压力，分析师认为这将打压亚洲多地货币。

查娜娜指出，美元走强可能会影响全球资产的本币收益，尤其是对于在美国境外有负债的投资者来说。

东方汇理财富管理亚洲首席策略师陈达德受访时说，存在经常账户赤字的国家通常更容易受影响，而货币信誉度较弱的印尼或菲律宾等市场，当地债券收益率可能也会面临更大波动。

另一方面，陈达德说对于外汇储备较高、经常账户盈余且政策信誉较好的经济体，货币受冲击会相对小一些，例如新加坡。

但整体而言，美国收益率上升仍会吸引全球资投资者转向美元，或加剧外国资金撤出风险资产的情况，或导致流入亚洲资金变少。

2）黄金：

黄金作为一种无息资产，短期美元走强和美国收益率上升，往往会导致金价下行。不过，可能因为市场已提前消化此次美联储加息，金价目前表现相对平稳，跌幅尚且比较温和。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，当前黄金面临两难境地，一方面是作为传统对冲工具，另一方面是美国加息将导致持有黄金的机会成本上升。

这里的机会成本，是指相比于持有收益率预计上涨的美元债券，持不产生利息的黄金，就意味要无法获得潜在的更高利息收益，于是导致机会成本上升。

长期来看，查娜娜认为，地缘政治不确定性、对财政可持续性的担忧以及央行需求等因素，或许仍能够为黄金提供长远支撑。

3）科技股：

KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）认为，鉴于未来货币环境可能将进一步收紧，对利率上行更为敏感的股票资产走势将更为脆弱，这包括了估值较高的科技股等高风险板块。

摩根大通亚太区首席市场策略师许长泰指出，若美联储在2027年维持鹰派立场，投资者可能会需要对估值溢价较高的板块进行价值重估，给对利率变化敏感的科技股构成压力。

不过，老虎证券市场策略师黄佳仁认为，若科技公司的利润率增长能比传统行业更为强劲，或许就能抵消利率上升的影响。

4）房地产投资信托：

和科技股一样对资金成本相当敏感的板块，还包括房地产投资信托（REITs）。查娜娜强调，在美联储预计继续加息的背景下，房地产企业的债务到期情况、资产负债表实力和租赁结构等指标，将越来越值得关注。

5）加密货币：

美联储加息将抑制资金对比特币等风险资产的需求，一般会导致比特币等加密货币资产走势承压。Coinglass数据显示，超5亿4000万美元（约6亿8800万新元）的加密货币多头头寸被平仓，且机构需求也出现疲软。