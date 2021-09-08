黄向京：张荔英的陶器

很可能是陶器反应远不如油画佳，让张荔英的陶器创作惊鸿一瞥，日后不再展出，她想用马来亚泥土手塑出日常使用的美丽陶器的梦想昙花一现。

正在新加坡国家美术馆举行的“此心安处：张荔英艺术展”，引起我注意的是张荔英两件陶器作品：一件黄釉水仙盆，开片精致有序；另一件孔雀蓝釉三棱形碗，釉面开片细腻。无论器形、釉面开片或美学观，都脱胎自宋代官窑，古拙大方。