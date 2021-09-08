黄向京：张荔英的陶器 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 摄影 / 黄向京 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 艺术家张荔英的两件开片陶器黄釉水仙盆（左上图）和孔雀蓝釉三棱形碗（左下图），脱胎自宋代官窑，器底有“何张荔英”篆书方形印，联同木刻印章（右图）一同展出。（黄向京摄） 字体大小: 小 中 大 很可能是陶器反应远不如油画佳，让张荔英的陶器创作惊鸿一瞥，日后不再展出，她想用马来亚泥土手塑出日常使用的美丽陶器的梦想昙花一现。正在新加坡国家美术馆举行的“此心安处：张荔英艺术展”，引起我注意的是张荔英两件陶器作品：一件黄釉水仙盆，开片精致有序；另一件孔雀蓝釉三棱形碗，釉面开片细腻。无论器形、釉面开片或美学观，都脱胎自宋代官窑，古拙大方。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中国 新加坡 日本 艺术 油画 展览 上海 槟城 巴黎 画家 画展 广东 婚姻 新加坡中华总商会 创作 新闻 欧洲 张荔英 纽约 艺术家 梦想 法律 黄向京 中华民国 南洋商报 南京 夫妻 新加坡国家美术馆 商机 书画家 个展 陈友仁 陶器 咖啡座 四方八面 李亦筠：牙签棒 点智慧：智囊团