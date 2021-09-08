黄向京：张荔英的陶器

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

摄影 /
黄向京

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

艺术家张荔英的两件开片陶器黄釉水仙盆（左上图）和孔雀蓝釉三棱形碗（左下图），脱胎自宋代官窑，器底有“何张荔英”篆书方形印，联同木刻印章（右图）一同展出。（黄向京摄）
艺术家张荔英的两件开片陶器黄釉水仙盆（左上图）和孔雀蓝釉三棱形碗（左下图），脱胎自宋代官窑，器底有“何张荔英”篆书方形印，联同木刻印章（右图）一同展出。（黄向京摄）

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很可能是陶器反应远不如油画佳，让张荔英的陶器创作惊鸿一瞥，日后不再展出，她想用马来亚泥土手塑出日常使用的美丽陶器的梦想昙花一现。

正在新加坡国家美术馆举行的“此心安处：张荔英艺术展”，引起我注意的是张荔英两件陶器作品：一件黄釉水仙盆，开片精致有序；另一件孔雀蓝釉三棱形碗，釉面开片细腻。无论器形、釉面开片或美学观，都脱胎自宋代官窑，古拙大方。

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