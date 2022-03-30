黄向京：从我家到先驱地铁站

每一次的叩踏，每一步与路的碰撞，倾听道路的声音，都让我们有机会了解这条街道为何非比寻常。

如果在这座组屋终老，那么，从我家到先驱地铁站的这一条路是这辈子走过最多次的。13分钟的路程。

冠病疫情来袭、居家办公的两年，让我真正注意到这条不起眼的路。这条路美丽的起点是我家楼下那棵惊艳盛开黄花的大树。在这里住了超过20年才发现，从窗口望下，那棵树会定期被“剃头”，惨不忍睹。我还在等待那一树的绿转黄。

看着几个劳工在草地上，在一排的小棕榈树旁，多种了两排开着黄树叶的小树。从来不明白这里种树砍树的逻辑，与我们住得一样久，本来长得高耸，吸引鸟儿的槟榔树不知何故被砍掉了，只看到不远处仅有的一棵落得满地的果实，为伍的鸡蛋花树茁壮、红艳。

停车场周围，种得最多的相信是猩红椰子或口红棕榈，也就是新加坡植物园的商标树种，喜光照充足、高温高湿的环境，那一抹红很热带。

楼下的游乐场，以及另一块布满小松树的草地，到了周末是放飞缤纷鹦鹉的美好时光，品种大的紫蓝金刚鹦鹉飞姿利落，色泽华美。原来，这一区养鹦鹉的族群不少，风雨来了也不怕，组屋底层空地派上用场。

很多节日因为疫情来到邻里。圣诞来了，圣诞树、圣诞老人与各种装饰在草地上出现，入夜亮起了灯，蛮有气氛情调。农历新年到，财神爷充气体膨胀起来，人工梅花树丫在居委会附近竖立，红包封套组成吉祥兆头的图案。还有哈芝节和屠妖节标志性的颜色与图案，一出电梯口就能感受得到。

最意外的发现是弹炮树，我以为只有新加坡植物园及西海岸等公园才有，一天走在这条路上，抬头看到弹炮树的红花开了，结出果实，叶藤缠绕树干。

路上的树入夜之后神秘起来，经常雨后散发着浓郁的异香，勾引着人去寻找，是水梅，还是参杂白色树叶的绿树？

邻里组屋区的夜晚的路再怎么暗，也黑不过甘榜的路。少女时期，天未明，从裕廊十三英里半的甘榜住家走了十几分钟到路口搭车去上中学，经常笼罩在漆黑的不安之中，成长意味着独自习惯黑暗。童年的孩童在中秋节夜里提灯，正因为黑幕般的背景，一闪一烁的烛火更显温暖。

病毒阻断期间，一条条红白胶带围起游乐场、篮球场、羽球场与烤肉台，欢声笑语顿时消失。家人再也不抱怨楼下半夜的打球声过响，晨早播放的音乐与拍打身体的动作太吵。这条路从未有过的寂静蔓延开来，带点凄凉。乐龄角落不见人影。

政府派发免费口罩，自动提取机也在这条路上。为受疫情影响的低收入家庭而设的小铁网橱柜摆了蛮久，原意是收纳米粮食物给有需要者自取，很快沦为旧衣物玩具等废物垃圾桶，然后有一天就不见了。

这条路上，两块有盖的公共空地上演着人间的悲欢离合。今天，一对马来裔年轻情侣以棕榈叶布置婚礼殿堂，明天，白色肃穆的灵堂高挂，数码花圈不停地闪。周末早晨，一群女性俯身做瑜伽，到了傍晚，孩子们在打跆拳道。

这条路上很明显的变化是，置放脚车的楼下空间多了几处，上下叠层。疫情期间，不出去走路或骑脚踏车，只困在邻里过日子是会令人发疯的。

我很想像那头白黄相间的懒猫一样，被人喂得肥美，对这人世间的起落，连眼角也不抬一下，“瘫”在组屋底层公共椅上虚度时光。不是所有的猫都这样的好命，那只毛湿漉漉挂身上的黑猫，局促不安窜进窜出停车场。

不知道有多少人注意到，最靠近先驱地铁站的那一幢组屋底层，曾经一度，用手机扫描一下墙上的QR码，可以直面新加坡国家美术馆的艺术典藏。

来回这条路，不是出国闲逛漫游陌生大街小巷的心态，更多是日复一日赶路的匆匆与熟悉，回到家——庇护所必经之路。

这条路与我们置身的公共组屋空间一样，逃脱不了都市规划的幕后隐形大手，风景可以预见，难免千篇一律与呆板乏味。然而，每一次的叩踏，每一步与路的碰撞，倾听道路的声音，都让我们有机会了解这条街道为何非比寻常。我们能从严谨窘迫的空间里挤活出一点美感与诗意，一丝自由与惊喜，也就够了。