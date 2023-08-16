黄向京：穿越到秦汉日常的一天

在“不变动的历史”中，无名百姓的日常性才是支撑各个时代与区域的社会基石。而我想，这种日常性使今天的老百姓能对古代平民的生活与情感起共鸣。

这些年流行研究宋朝人怎样过好小日子，通过点茶、烧香、挂画、插花、饮酒、宴会等等风雅闲事，成就了日常生活的美学顶峰。我记得更早以前，国力强盛，对外开明的大唐文化气象的研究一度是显学。若果我们穿越到距今两千年前的秦汉时代，当时的人们如何度过日常生活的一天？



日本学者柿沼阳平在新作《古代中国的24小时：秦汉时代的性爱与食衣住行》（李瑷祺翻译，八旗文化出版，2023）指出，秦汉社会虽有其独特的一面，却也形塑东亚自古以来的社会文化，深深影响到现代人。这包括：使用唾壶；使用筷子夹食；用餐时重视席次；使用洋式和蹲式马桶上厕所；男女以接吻来表达爱意，会以正常体位与骑乘体位从事性行为；怀孕女性会胎教；入室脱鞋，出外穿鞋等等。我们读毕，秦汉人显得可亲。

柿沼阳平有意识地用现代人来对比秦汉人，书写有带入感，探讨他们的食衣住行，以及交友恋爱、婚姻家庭等社会人际关系的运作。他深受意大利古生物学家、作家和记者阿尔贝托·安吉拉（Alberto Angela）著作《原来，古罗马人这样过日子！》（A Day in the Life of Ancient Rome）的启发，也以一天为单位（上午4点到下午7点）来构建秦汉人的日常生活与社会风貌。