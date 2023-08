黄向京：穿越到秦汉日常的一天

在“不变动的历史”中,无名百姓的日常性才是支撑各个时代与区域的社会基石。而我想,这种日常性使今天的老百姓能对古代平民的生活与情感起共鸣。

这些年流行研究宋朝人怎样过好小日子,通过点茶、烧香、挂画、插花、饮酒、宴会等等风雅闲事,成就了日常生活的美学顶峰。我记得更早以前,国力强盛,对外开明的大唐文化气象的研究一度是显学。若果我们穿越到距今两千年前的秦汉时代,当时的人们如何度过日常生活的一天?



日本学者柿沼阳平在新作《古代中国的24小时:秦汉时代的性爱与食衣住行》(李瑷祺翻译,八旗文化出版,2023)指出,秦汉社会虽有其独特的一面,却也形塑东亚自古以来的社会文化,深深影响到现代人。这包括:使用唾壶;使用筷子夹食;用餐时重视席次;使用洋式和蹲式马桶上厕所;男女以接吻来表达爱意,会以正常体位与骑乘体位从事性行为;怀孕女性会胎教;入室脱鞋,出外穿鞋等等。我们读毕,秦汉人显得可亲。

柿沼阳平有意识地用现代人来对比秦汉人,书写有带入感,探讨他们的食衣住行,以及交友恋爱、婚姻家庭等社会人际关系的运作。他深受意大利古生物学家、作家和记者阿尔贝托·安吉拉(Alberto Angela)著作《原来,古罗马人这样过日子!》(A Day in the Life of Ancient Rome)的启发,也以一天为单位(上午4点到下午7点)来构建秦汉人的日常生活与社会风貌。