“世间唯一的双赢，就是行善…”

星云大师说：分享故事：一个旅行者搭船旅行。一天，大风刮得船倾斜起来，一个正爬在桅杆高处摄影的船友不小心被甩下了船。落水者一边尖叫呼救，一边疯狂扑打水面，拼命想求生。旅行者想要救人，但他不会游泳，只能干着急。这时，他看到船上的水手走到船舷边，平静地观察在拼命挣扎的落水者。而落水者终于无力挣扎，开始往下沉。这时，一直密切注视落水者的水手，立即跳下水去救人，并且成功将人救起。

两人平安地回到船上后，旅行者问水手：“你为什么要等那么久才跳入水救他？”水手答：“做了多年的水手，我早就发现，当落水的人在水中挣扎时，我如果立刻跳下去救他，那他很有可能会在慌乱中把我也拖入水中溺死。这种时候，最好让他挣扎一会儿，等力气都消耗地差不多，这时候才是我跳下水救人的好时机。”

·人生的当下

我们在有生之年，都应把握好时机。四点参考：

一、每一个时间都是黎明：“一日之计在于晨”，古人黎明即起，洒扫庭除，展开一日的生活，并以此做为教育儿女的最好庭训。清晨时间，经过了一夜的养息，不但精神饱满，而且心中如朗朗晴空，是一天当中最好冲刺的时候。如果我们能把握人生的每个黎明，甚至把一天当中的任何时刻，不管中午、晚间，都能有黎明的心情与精神去面对一切，必能有作为。

二、每一个挑战都是机会：人的一生，每个阶段都充满各种挑战，必须一一突破，包括抗拒财色名食睡的诱惑、克服困难挫折的逆境、走出世情浇薄的感伤，乃至对自我极限、对大自然环境的挑战等。每一个挑战，都应视为激励自己奋发向上的机会；所以，人生要有挑战才能成长。

三、每一个逆境都是考验：植物当中，秋菊要经过寒霜的洗炼，才能显出娇美；寒梅要经过冬雪的侵袭，才能散发芬芳。吾人生命的成长，也要靠许多逆境来磨练。所谓逆境，诸如失学、失业、失恋、贫困、委屈，乃至被朋友出卖、钱财被人倒闭等。当逆境来临时，正可以考验我们的实力有多少。

四、每一个善行都是创造：商场上流行说“创造双赢”。其实，人与人之间，只要有利益冲突，就有人我对立，就很难双赢；世间唯一的双赢，就是行善。善行不但利人，而且利己，只要你发心做善事，在利益别人的同时，也为自己积德培福、广结善缘。所以，每一个善行，都是在为自己的未来创造有利的条件，吾人千万不能放弃任何行善机会。

·开创

把握人生的每一个当下的要诀是什么？就是要好好利用每个因缘，努力开创自己的潜能、充实自己的内涵；不能认清时机，抓不住稍纵即逝的因缘，自然不能成事；机缘没有成熟你就妄动，也不好。因此，凡事要善于把握良机，当做时就赶快做，不要犹豫。