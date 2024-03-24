XM Studio创意多元制胜　动物模型说保育故事

本地设计工作室XM Studio与万态保育集团合作制作迷你动物雕像，支持保育工作。对工作室总裁兼创始人之一的洪国翔来说，无论是创作高档雕像，或是迷你动物模型，其核心仍是创意，重点在怎么把故事说好。

走进本地设计工作室XM Studio位于吉真那大厦（Kitchener Complex）三楼的概念店与展厅，仿佛走进了美漫超级英雄世界，那些精致的1比4、1比6比例人形雕像，是世界各地多少雕像藏家心心念念的珍品。

XM工作室以获得正式授权的高档雕像著称，从800元的米奇老鼠到8000多元的变形金刚胸像，价格不是初阶买家容易入手的。不过最近XM工作室有了新尝试，他们与万态保育集团合作制作了一系列迷你动物雕像，支持保育工作。

这尊漫威漫画世界里的邪恶霸主Maestro雕像重达145公斤，是XM工作室迄今为止制作的最重商品，完整版定价4499元。（龙国雄摄）

动物系列一共六款，包括南非企鹅、阿尔达布拉象龟、加州海狮、马来熊、倭河马与苏门答腊红毛猩猩，每款售价为39元，销售额的50%将用于万态保育集团支持的生态保育项目。

万态也邀请了多名艺人包括李国煌、向云、美妆网红小琦、Oak & Bindi设计师Lydia等，亲自彩绘一系列特别版动物模型。这些手绘特别版模型每件50元，所有收益将用于万态支持的保育项目。

XM工作室与万态保育集团合作，设计了六款动物模型，诉说保育故事。（龙国雄摄）

这些动物模型可以通过万态在网购平台虾皮（Shopee）与Lazada网店购买。

说故事是强项

从高档雕像到小动物模型，对XM工作室来说反差颇大，但工作室总裁兼创始人之一的洪国翔受访时说，他本就喜爱大自然，一直想做相关产品，难得有机会与万态合作，他完全不考虑这系列产品会不会赚钱，单纯想把心愿付诸实践。他很满意成品，相信这个系列可以继续拓展。

对洪国翔而言，无论是创作高档雕像，或是迷你动物模型，其核心仍是创意。制作工序没有太大差别，重点是怎么说故事，怎么把故事说好。

今年XM工作室还有一些新的转向，洪国翔透露，下半年他们将在中国成都与上海制作日本知名动漫《海贼王》25周年巡回展，为期六个月。“这是一个体验展，有故事，让参观者可以体验、互动。（这是新尝试吗？）新是新，但另一方面它仍属于创意领域，对我们来说，说故事是我们的强项。”

此外，XM工作室将设计一系列中国风雕像，包括与孩之宝（Hasbro）合作制作以龙为主题的变形金刚雕像。

变形金刚加入中国风元素会有怎样的表现？（龙国雄摄）

进军中国要慎行

提到中国风，过去几年，在日本动漫模型领域中，出现了非常多中国风作品，最常见的是女性动漫人物变装穿上旗袍展现东方妩媚。

XM工作室目前也在与版权商商议如何加入中华传统元素。

洪国翔说：“中国市场非常大，每个人都想进去，但在设计和风格上必须比较小心，尽量不要碰触到政治……每年都有许多国家的商家想做中国风，但要做得好没有那么容易。”

要走入新市场，文化挪用（cultural appropriation）的问题，政治敏感度的问题，商家都必须谨慎拿捏，尤其是社交媒体时代，话题往往会爆炸性发展。

据了解，XM工作室有兴趣制作更多日本动漫相关商品。最近XM推出一系列奥特曼（Ultraman，俗称咸蛋超人）雕像，其中几件出自2021年新日建交55年，奥特曼团队特别制作的“Ultraman：A New Power of Singapore”企划，影片中奥特曼在滨海湾等地标大战怪兽，鱼尾狮则神奇地化身超级神兽协助奥特曼解决人类危机。

多元发展是洪国翔的信念，他说：“多元化，不要太死板，要丰富一点，我本身就是因为做创意工作改变了一生……我也希望可以借此启发更多创意。”