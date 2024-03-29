董农政：AI不能写诗

1717178林林：你申请了吗?

1833833木木：申请什么?

申请去地球呀！

去地球干吗？

唉哟！你真是后知后觉。

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AI星的全星网屏大堵塞，几乎所有人都在埋怨网屏速太慢了，竟然无法第一时间取得前往地球的一张票。

1717178林林与1833833木木窜改了一些程序，终于盗得两张前往地球的时光票。

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168万光年前，2020年的地球，小林与大木两位誉满全球的诗人，(不，他俩原先根本都是无人知道的穷酸文人) 竟为了1980年代的一位不知名诗人的一首一行诗打了笔战，而名噪全球。

诗是这样写的：

一颗智能从山中扣级而下闯入智者宽袍

小林说：这是一首超前卫跨越世纪充满睿智的魔幻大作。诗就应该这样，有跳跃性，有联想性，有广义性，有爆发性，有音乐性，语言才不至于呆板，节奏才不至于死气沉沉。

大木说：这是极之隐晦干涩难解读了会令人误入歧途的坏诗。诗应该写得直白一些，要一看就明白，要一看就能能懂，不能玩文字游戏，不能无病呻吟。诗只有一种面貌，那就是明明白白。

两人各抒己见，各自引申海量的叙事、抒情、说明、议论巨作，让全球人眼球绷紧又松弛松弛又绷紧。

FB、lG、微信、Line、WhatsAp、小红书、TipTop、微博等，以及一些刚冒起或因此而冒起的网络平台，纷纷介入这一首诗论战带來的海量流量，以及海量流量背后的海量含金量。

它们大力度鼓励兼奖励小林大木尽情发挥，除了诗与评论，也可以散文微型短篇中篇长篇写实现代后现代科幻魔幻神怪虚构解构水墨粉彩丙稀油彩设计雕塑建筑微电影记录片歌曲歌剧，但唯一条件是，所有构成品，都必须剑指对方与炮轰对方阵营。

是的，这时候不只是小林与大木了，是小林阵营与大木阵营。全球80亿人，有近一半的人是小林阵营，有近一半的人是大木阵营。

它们因流量变富了，小林大木因流量变富了，两大阵营因流量变富了。

只剩下小部分人变穷了，因为他们不懂诗，他们沒有流量。

而没有流量的穷人继续在流量中流浪。

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1717178林林与1833833木木被逮捕了，罪名是“窜改”与“偷盗”。

AI星最大的罪就是“窜改”，再來就是“偷盗”。AI星一切讲“原创”，所有原创都不能窜改不能盗用，一犯这两条罪，一定被处以“关脑”极刑。

1717178林林与1833833木木在裁判长按下关脑键的前一秒，齐声大喊：我们在地球有重大发现，这个发现可以让我们将功赎罪。

审判长听了1717178林林与1833833木木的申辩后，成立了一个专家审判团，彻底的慎重的研究了二人的“重大发现”，以及将功赎罪的可能。

最后的结论是，1717178林林与1833833木木，可以将功赎罪，但要将二人的重大发现变成实质效应，却不是审判团能决定的，必须由AI星全民來决定，那才是最民主，最妥善的。

因此AI星全民用了一个月时间，绞尽AI，把AI发挥到极致，终于全民通过影响全宇宙的7833条文，并且立即生效，永世不得窜改。

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2023年，地球人的AI已渐入佳境，而日趋成熟。

地球人开始用AI写诗，穷到不会写诗的人用Al写诗，富到很会写诗的人也用AI写诗。

但是横看竖看，AI写出來的诗，其实不是诗，比较像日记，比较像笔记，比较像游记，比较像杂记，比较像簿记，比较像速记，比较像漫记，比较像登记，比较像场记。

2024年，全球的AI专家出手了，他们不断敲击AI的极限，不断压榨AI的潜源。最后从AI最狡黠却又最前端的空间，跳出几行万余光年后的AI文字。

这几行文字把地球人搞懵了:

宇宙历861光年

7833条文

Al星不能写诗

诗是

宇宙崩裂

山河崩溃

人性崩盘

宇宙中有AI星吗？宇宙崩裂怎么会是诗？专家们喃喃自言。

不久，他们恍然大悟，哪里有什么宇宙历，哪里有什么AI星。这七行文字，根本就是诗，是一首超前卫跨越世纪充满睿智的魔幻大诗。

谁说AI写的不是诗，这首不就是超水准的诗吗？

但马上有人反驳，这哪算诗呀！这是极之隐晦干涩难解读了会令人误入歧途的不良兼差劲文字。