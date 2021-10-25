艺术认养项目 让艺术触动每个人

艺术，不只是非富即贵者才能捐助。无论是喜爱艺术或希望为艺术的发展尽一分力，都可以通过力所能及的方式，如艺术认养来实现。认养品可以是一件艺术品，也可以是一个艺术机构的一棵树、一条长凳……

两艺术机构负责人受访分享他们针对公众开展的认养和“拥艺”项目，认养人也讲述他们的认养故事。