艺术认养项目 让艺术触动每个人

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年10月25日 5:00 AM

明年落成的滨海艺术中心新电信水滨剧院有600个座位供公众认养。（构想图，滨海艺术中心提供）
明年落成的滨海艺术中心新电信水滨剧院有600个座位供公众认养。（构想图，滨海艺术中心提供）

字体大小:

艺术，不只是非富即贵者才能捐助。无论是喜爱艺术或希望为艺术的发展尽一分力，都可以通过力所能及的方式，如艺术认养来实现。认养品可以是一件艺术品，也可以是一个艺术机构的一棵树、一条长凳……

两艺术机构负责人受访分享他们针对公众开展的认养和“拥艺”项目，认养人也讲述他们的认养故事。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容