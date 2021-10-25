艺术认养项目 让艺术触动每个人 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年10月25日 5:00 AM 明年落成的滨海艺术中心新电信水滨剧院有600个座位供公众认养。（构想图，滨海艺术中心提供） 字体大小: 小 中 大 艺术，不只是非富即贵者才能捐助。无论是喜爱艺术或希望为艺术的发展尽一分力，都可以通过力所能及的方式，如艺术认养来实现。认养品可以是一件艺术品，也可以是一个艺术机构的一棵树、一条长凳……两艺术机构负责人受访分享他们针对公众开展的认养和“拥艺”项目，认养人也讲述他们的认养故事。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 艺术 新加坡 新电信 滨海艺术中心 地铁 本地 东南亚 艺术品 企业 手机 医生 区块链 历史 科技 演出 舞台剧 美术 陶艺 数码 亚洲 慈善 父亲 乐龄 孩子 建筑 母亲 众筹 银行业 筹款 油画 音乐 博物馆 国家美术馆 奢侈品 学生 授人以鱼之乐 首届国际电竞运动会 女选手打开世界赛场