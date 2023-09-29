听免费讲座学乐龄保健窍门

配合10月1日国际老年人日，陈笃生医院的老年医学与乐龄研教学院（简称IGA）星期六（10月7日）在国家图书馆举办庆祝活动，公众可在现场玩游戏、看演出，并参加幸运抽奖。

活动入场免费。60岁及以上公众可领取赠品，送完为止。

老年医学与乐龄研教学院也和国家图书馆合作举办乐龄健康英语讲座系列。第一场讲座将在10月7日（下午1时半至2时半）于国家图书馆大厦5楼Possibility Room举行，主题是“健康老化需要的内在能力”（intrinsic capacity）。主讲者是陈笃生医院的老年医学科顾问医生周令晖医生，他也是老年医学与乐龄研教学院的研究与创新组长。周令晖医生除了讲解何谓内在能力，也会分享保健窍门与建议。讲座免费，但须上网报名。

同一系列的其他三场讲座将在10月10日、17日和24日于兀兰区域图书馆举行，主讲人包括陈笃生医院的职能治疗师、首席医疗社工，以及老年医学科高级顾问医生。