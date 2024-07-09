心脏骤停 急救是关键

中国17岁天才羽毛球运动员张志杰，于6月30日，在印度尼西亚举行的2024亚洲青年羽毛球锦标赛混合团体小组赛中，突然昏倒球场，送医抢救后于当天晚上11时20分去世。

印尼羽联发言人说：“张志杰经历了突发性心脏骤停。”赛会医疗反应在社媒上遭质疑，认为现场医疗团队反应太慢，没有第一时间进行心肺复苏以及使用自动心脏除颤器（AED）设备。心脏专科医生认为，心脏冠状动脉异常与肥厚性心肌病变是运动员常见发生猝死原因，及时进行心肺复苏术（CPR）是救人的关键。

台湾心脏内科医生刘中平较早前在社媒指出，运动对身体很好，不过运动中发生的瞬间死亡也常令大家震惊。美国国家大学体育协会（NCAA）是职业选手的摇篮。根据过去20年研究显示，美国大学校队成员有较高的心脏猝死风险，特别是第一级的男子篮球锦标赛选手，比起美式足球和田径选手还要高。

逾半心脏猝死发生在运动中

刘中平医生指出，运动员最常发生猝死的原因，是心脏冠状动脉异常与肥厚性心肌病变。这两种疾病可通过先进的医疗设备及早找出患者。超过一半的心脏猝死发生在运动中，如果是冠状动脉疾病，则几乎全部都在运动中发生。

刘医生指出，通过加强运动选手的心脏疾病筛检和急救设备提升，以及心肺复苏术的推广，数据显示这20年来NCAA选手心脏猝死的死亡率有明显降低。这说明了医疗的努力，是可以减少运动员的生命危险。他也建议，民众若要从事高强度的体育训练之前，最好先评估自己的心脏风险，有任何不舒服都要停止运动。

新加坡心脏基金会官网较早前的一篇文章指出，运动员发生心脏骤停的情况很少见。然而，对于运动员来说，频繁和持续的体能极限训练以及训练环境，可能会与原有的心脏疾病相互作用，或引发新的危及生命的情况，最终导致心脏骤停。

文章也提到，遇到任何人突然倒下或失去知觉的情况，都必须怀疑对方有心脏骤停，并立即检查脉搏，在其脉搏消失时立即启动心肺复苏术。在某些情况下，患者可能显得气喘吁吁，但这不应被误解为他或她是有意识的。相反的，气喘是心脏骤停患者的一种非自愿反应，所以及时使用自动心脏除颤器设备，可以检测并处理危及生命的心律失常。