短短三天,作者对游轮的印象大反转。皇家加勒比游轮“海洋标志号”把海滩休闲、度假村和主题公园集于一身,想疯的人可以尝试各种新奇冒险,喜静的人能够躲进任何一个慵懒舒适的角落……加上母港迈阿密和专属度假岛屿可可湾,绝对是动静皆宜的全方位度假新体验。

抵达美国迈阿密翌日,我便跳上前往南滩(South Beach)的巴士。于我,乘搭当地公共交通是体验“彼处”最真实最接地气的方式。



南滩是众多好莱坞电影的取景地,当然也是迈阿密最招人的所在。倚在巴士座位上,脑海中的电影场景在眼前一一兑现,耳畔隐约响起“Push It to the Limit”的动感旋律。

巴士经过游轮码头,前座一个当地人指着一艘庞然大物,语带自豪地向身边朋友介绍:这是世界上最大的游轮,很快就要启航了……