【潮什么】宝可梦卡片竟值700万？新手收藏家必知3贴士

来自 / 早报数码

文 /
王昀诗

发布 / 2022年9月28日 10:31 AM

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小时候你曾收集过宝可梦卡片吗？如果你收藏得宜的话，那恭喜你，你有可能将卡片出售换套房子或新车！

这集的《潮什么》就要大家走进收藏卡的奇妙世界。

本地新开的卡片收藏店竟然有一套价值50万新币的宝可梦卡片？又是哪张宝可梦卡片超过新币700万？观看视频，听听本地收藏家给新手玩家有哪三大建议吧！

80年代起流行收集卡牌并用其进行战斗（档案照）。
游戏王Yu-gi-oh里拥有特别攻击的青眼白龙（图/Sotheby‘s拍卖）。

卡牌游戏上世纪末就开始流行，之所以能风靡全球，是因为玩家能用它们来战斗。游戏者需要以收集卡牌为基础，构建自己的套牌（deck）并与其他玩家进行对战。

每张卡都有属于自己的战斗能力，稀有效果的卡片在游戏对战中最能体现它的价值，所以受到玩家的追捧。

世上最贵的收藏卡

卡牌种类千千万，薄薄一张纸为何屡屡卖出天价？

目前史上单价最高的收藏卡片，就是球员卡公司“Topps”于1952年发行的纽约洋基传奇棒球星曼托（Mickey Mantle）球员卡。

“Topps”于1952年发行的纽约洋基传奇棒球星曼托（Mickey Mantle）球员卡是目前世上最贵的收藏卡片。(图/Heritage Auction提供）。

这张卡片近期透过拍卖公司“Heritage Auctions”以惊人的1260万美金（约1775万新币）成功卖出。

风靡全球的宝可梦卡牌

全球最流行的卡牌则是大家熟悉的宝可梦！

宝可梦精灵集换式卡牌游戏（Pokémon Trading Card Game，简称 PTCG）是以宝可梦为主题的集换式卡牌游戏，遍布全球77个地区。

从1996年发行至2022年3月为止，以13种语言发售的卡牌数目已经达到432亿张。

现今最贵的宝可梦卡，便是PSA10完美等级的“Pikachu Illustrator”卡片。它目前的持有者便是是知名网红Logan Paul，以527.5 万美元（约744万新币）购入，更是打破了吉尼斯世界纪录（Guinness World Records）。

网红Logan Paul所持有的“Pikachu Illustrator”卡片交易价格打破宝可梦卡片交易额的世界纪录（图/Guinness World Records推特）。

宝可梦卡片的发售方式与盲盒类似，一般以全套系列（Base Set）、或散包（Booster Packs）的方式出售，会有一定几率能开出稀有卡片。

宝可梦散包卡片“Booster Pack”以盲盒形式呈现，拥有一定概率抽中稀有卡（图/宝可梦官网）.

卡片的稀有度十分庞杂，皆受到存世量、语言版本、闪卡、异画、限量发行等各方面要素影响，正因条件如此苛刻，所以原价新币6.99的宝可梦卡片才能被炒至上百万。

卡牌的等级

想出售卡牌必须先送往评级鉴定（程婧妍摄）。

想要知道自己的卡片是否值钱，玩家就必须将卡片拿去鉴定评级。评级是收藏卡牌的一个重要部分，简单来说就是把卡牌交由一个有公信力的评级机构，根据卡牌的印刷质量、保存完好度得出一个分数。如果得分高的话——那么这张牌的价值会暴涨。

 目前市面上比较认可的评级公司是Beckett Grading Services （BGS）、PSA Card Grading（PSA) 以及Certified Guaranty Company（CGC）。

评级鉴定一般会以4个细节进行打分：

  • Corners（角）-- 卡片四角是否有磨损
  • Surface (表面）-- 卡片表面是否有划痕或者磨损
  • Edges（边缘） -- 卡片边缘切割是否整齐
  • Centering（居中）-- 卡片的图像是不是位于整张卡的正中心

鉴定师会为每个细节从1至10分（满分为10分）进行打分，最后再统计出一个综合评分。卡片的印刷数量、存世量、印刷年份也会导致鉴定师在评分时多苛刻，也会影响鉴定时间。

当卡片综合评分为10分满分时，这代表这张卡是罕见的近完美保存的收藏品，也意味着它拥有高价值。

本地新收藏爱好天地

本地有一家新开张的收藏品爱好店“Skylightz Gateway”，近日收购了一个极为罕见的密封初代宝可梦组合卡“Pokemon 1st Edition Base Set”，据说市值约50万新币，在宝可梦社群中掀起一股旋风。

店家搜寻到了未开箱的宝可梦初代基本组合“Pokemon 1st Edition Base Set”，目前价值约50万新币。

为了得到这个“传奇”的组合，团队可废了不少功夫。

首先，他们必须要去寻找拥有这个组合的玩家，再去尽力说服拥有者忍痛割爱。这一切的一切皆由店家的合作伙伴兼美国直播主IslandGrown（29）负责协调才成功的。由于该盒子十分珍贵，他甚至亲自搭飞机，将盒子从美国运往本地。

代价就是——牺牲了团队成员从小收集的一些珍藏卡片和系列组合。

Skylightz Gateway团队，左起：合作伙伴IslandGrown（29）、直播主Ben（27）、品牌公关Jessie（27）。

店里的员工大多数都是从小开始收集卡片，Jessie（品牌公关，27）受访时表示：

“我们之所以想要将这个盒子带进新加坡, 是因为虽然本地目前并没有知名的收藏家，却有许多宝可梦玩家。我们想要让热爱宝可梦的玩家有机会一睹传奇收藏品的风采，并与他们共同分享这份爱好与喜悦，因此才决定将盒子带来这里，并在店里进行开箱。”

每月一场活动促进收藏家社区

为了庆祝这项“壮举”，店家更是举办了一场名为“Kazo Fest”的线下社区活动，邀请了许多宝可梦卡片收藏家前来观赏。

该活动每月一次，目的是将爱好者们聚集在一起，探讨卡片的走向趋势、与他人分享自己的藏品、甚至与其他收藏家互换卡片，让大家通过共同的兴趣爱好组成一个“Kazo”（日语家庭的意思）家庭。

“每场活动都会有不同主题，也并不局限于宝可梦卡片，我们也曾举办过体育收藏卡方面的活动。虽然说我们也做直播，并在线上与社区进行互动，但与大家面对面交谈更能够更好地交流与分享讯息。”

除了上述的初代系列，店里也有许多罕见的宝可梦卡片——像是入口处映入眼帘的初代宝可梦大师组合“Master Set”。大师组合“Master Set”指的是将该系列每一张卡片都收集完毕，包括所有的异色及稀有卡。

店里还收藏并展示了各式各样PSA10等级的喷火龙（Charizard）卡片，难得的是其中更有Logan Paul亲笔签名的CGC 9等级喷火龙，值得收藏家前往一睹风采。

网红Logan Paul亲笔签名的喷火龙Charizard卡片。

新手贴士

想开始收集宝可梦卡片但不知道该从哪儿下手？听听Skylightz团队的建议！

1）专注收藏某个主题

“新手的话可以从某个主题开始入手，像是你想专注收集哪些宝可梦——例如耿鬼（Gengar）、喷火龙（Charizard）或皮卡丘（Pikachu）。

这些宝可梦都很受收藏家欢迎，如果你专门收集这些宝可梦的卡片，基于供求关系，这些卡片都有较大的升值空间 

像腕力（Machop）这般比较冷门的宝可梦卡片，就不会那么保值。”

2）不建议从经典卡入手

“我们一般都不建议新手收藏家从经典卡‘Vintage'入手，因为旧卡都比较贵，比较鼓励新手从目前还在售卖的‘Modern Set’入手。

价格方面比较实惠，也有机会获得稀有卡片 拿去评级之后也有一定的价值，日后再慢慢与其他玩家交换卡片，来拼凑自己的收集主题或完成系列。”

3）必须为卡片鉴定评级

“一旦决定好收藏的主题后，最好将自己欲留的卡片，包括稀有的卡片，一并进行鉴定评级。因为不论你多用心维护卡片，还是有机率造成一定的磨损所以最好是拿到卡片后立即进行评级这样保存下去才能让这些卡片保值。”

你，学会了吗？

欲购买卡片的公众可到店家的官网或门店，另外除了售卖各式各样的收藏卡牌，店家还会协助收藏家为卡片进行评级鉴定。

Skylightz Gateway

  • 998 Toa Payoh N, #04-10, Singapore 318993

《潮什么》每周三播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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