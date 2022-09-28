【潮什么】宝可梦卡片竟值700万？新手收藏家必知3贴士

小时候你曾收集过宝可梦卡片吗？如果你收藏得宜的话，那恭喜你，你有可能将卡片出售换套房子或新车！

这集的《潮什么》就要大家走进收藏卡的奇妙世界。

本地新开的卡片收藏店竟然有一套价值50万新币的宝可梦卡片？又是哪张宝可梦卡片超过新币700万？观看视频，听听本地收藏家给新手玩家有哪三大建议吧！

80年代起流行收集卡牌并用其进行战斗（档案照）。

游戏王Yu-gi-oh里拥有特别攻击的青眼白龙（图/Sotheby‘s拍卖）。

卡牌游戏上世纪末就开始流行，之所以能风靡全球，是因为玩家能用它们来战斗。游戏者需要以收集卡牌为基础，构建自己的套牌（deck）并与其他玩家进行对战。

每张卡都有属于自己的战斗能力，稀有效果的卡片在游戏对战中最能体现它的价值，所以受到玩家的追捧。

世上最贵的收藏卡

卡牌种类千千万，薄薄一张纸为何屡屡卖出天价？

目前史上单价最高的收藏卡片，就是球员卡公司“Topps”于1952年发行的纽约洋基传奇棒球星曼托（Mickey Mantle）球员卡。

“Topps”于1952年发行的纽约洋基传奇棒球星曼托（Mickey Mantle）球员卡是目前世上最贵的收藏卡片。(图/Heritage Auction提供）。

这张卡片近期透过拍卖公司“Heritage Auctions”以惊人的1260万美金（约1775万新币）成功卖出。

风靡全球的宝可梦卡牌

全球最流行的卡牌则是大家熟悉的宝可梦！

宝可梦精灵集换式卡牌游戏（Pokémon Trading Card Game，简称 PTCG）是以宝可梦为主题的集换式卡牌游戏，遍布全球77个地区。

从1996年发行至2022年3月为止，以13种语言发售的卡牌数目已经达到432亿张。

现今最贵的宝可梦卡，便是PSA10完美等级的“Pikachu Illustrator”卡片。它目前的持有者便是是知名网红Logan Paul，以527.5 万美元（约744万新币）购入，更是打破了吉尼斯世界纪录（Guinness World Records）。

网红Logan Paul所持有的“Pikachu Illustrator”卡片交易价格打破宝可梦卡片交易额的世界纪录（图/Guinness World Records推特）。

宝可梦卡片的发售方式与盲盒类似，一般以全套系列（Base Set）、或散包（Booster Packs）的方式出售，会有一定几率能开出稀有卡片。

宝可梦散包卡片“Booster Pack”以盲盒形式呈现，拥有一定概率抽中稀有卡（图/宝可梦官网）.

卡片的稀有度十分庞杂，皆受到存世量、语言版本、闪卡、异画、限量发行等各方面要素影响，正因条件如此苛刻，所以原价新币6.99的宝可梦卡片才能被炒至上百万。

卡牌的等级

想出售卡牌必须先送往评级鉴定（程婧妍摄）。

想要知道自己的卡片是否值钱，玩家就必须将卡片拿去鉴定评级。评级是收藏卡牌的一个重要部分，简单来说就是把卡牌交由一个有公信力的评级机构，根据卡牌的印刷质量、保存完好度得出一个分数。如果得分高的话——那么这张牌的价值会暴涨。

目前市面上比较认可的评级公司是Beckett Grading Services （BGS）、PSA Card Grading（PSA) 以及Certified Guaranty Company（CGC）。

评级鉴定一般会以4个细节进行打分：

Corners（角）-- 卡片四角是否有磨损

Surface (表面）-- 卡片表面是否有划痕或者磨损

Edges（边缘） -- 卡片边缘切割是否整齐

Centering（居中）-- 卡片的图像是不是位于整张卡的正中心

鉴定师会为每个细节从1至10分（满分为10分）进行打分，最后再统计出一个综合评分。卡片的印刷数量、存世量、印刷年份也会导致鉴定师在评分时多苛刻，也会影响鉴定时间。

当卡片综合评分为10分满分时，这代表这张卡是罕见的近完美保存的收藏品，也意味着它拥有高价值。

本地新收藏爱好天地

本地有一家新开张的收藏品爱好店“Skylightz Gateway”，近日收购了一个极为罕见的密封初代宝可梦组合卡“Pokemon 1st Edition Base Set”，据说市值约50万新币，在宝可梦社群中掀起一股旋风。

店家搜寻到了未开箱的宝可梦初代基本组合“Pokemon 1st Edition Base Set”，目前价值约50万新币。

为了得到这个“传奇”的组合，团队可废了不少功夫。

首先，他们必须要去寻找拥有这个组合的玩家，再去尽力说服拥有者忍痛割爱。这一切的一切皆由店家的合作伙伴兼美国直播主IslandGrown（29）负责协调才成功的。由于该盒子十分珍贵，他甚至亲自搭飞机，将盒子从美国运往本地。

代价就是——牺牲了团队成员从小收集的一些珍藏卡片和系列组合。

Skylightz Gateway团队，左起：合作伙伴IslandGrown（29）、直播主Ben（27）、品牌公关Jessie（27）。

店里的员工大多数都是从小开始收集卡片，Jessie（品牌公关，27）受访时表示：

“我们之所以想要将这个盒子带进新加坡, 是因为虽然本地目前并没有知名的收藏家，却有许多宝可梦玩家。我们想要让热爱宝可梦的玩家，有机会一睹传奇收藏品的风采，并与他们共同分享这份爱好与喜悦，因此才决定将盒子带来这里，并在店里进行开箱。”

每月一场活动促进收藏家社区

为了庆祝这项“壮举”，店家更是举办了一场名为“Kazo Fest”的线下社区活动，邀请了许多宝可梦卡片收藏家前来观赏。

该活动每月一次，目的是将爱好者们聚集在一起，探讨卡片的走向趋势、与他人分享自己的藏品、甚至与其他收藏家互换卡片，让大家通过共同的兴趣爱好组成一个“Kazo”（日语家庭的意思）家庭。

“每场活动都会有不同主题，也并不局限于宝可梦卡片，我们也曾举办过体育收藏卡方面的活动。虽然说我们也做直播，并在线上与社区进行互动，但与大家面对面交谈更能够更好地交流与分享讯息。”

除了上述的初代系列，店里也有许多罕见的宝可梦卡片——像是入口处映入眼帘的初代宝可梦大师组合“Master Set”。大师组合“Master Set”指的是将该系列每一张卡片都收集完毕，包括所有的异色及稀有卡。

店里还收藏并展示了各式各样PSA10等级的喷火龙（Charizard）卡片，难得的是其中更有Logan Paul亲笔签名的CGC 9等级喷火龙，值得收藏家前往一睹风采。

网红Logan Paul亲笔签名的喷火龙Charizard卡片。

新手贴士

想开始收集宝可梦卡片但不知道该从哪儿下手？听听Skylightz团队的建议！

1）专注收藏某个主题

“新手的话可以从某个主题开始入手，像是你想专注收集哪些宝可梦——例如耿鬼（Gengar）、喷火龙（Charizard）或皮卡丘（Pikachu）。

这些宝可梦都很受收藏家欢迎，如果你专门收集这些宝可梦的卡片，基于供求关系，这些卡片都有较大的升值空间 。

像腕力（Machop）这般比较冷门的宝可梦卡片，就不会那么保值。”

2）不建议从经典卡入手

“我们一般都不建议新手收藏家从经典卡‘Vintage'入手，因为旧卡都比较贵，比较鼓励新手从目前还在售卖的‘Modern Set’入手。

价格方面比较实惠，也有机会获得稀有卡片 ，拿去评级之后也有一定的价值，日后再慢慢与其他玩家交换卡片，来拼凑自己的收集主题或完成系列。”

3）必须为卡片鉴定评级

“一旦决定好收藏的主题后，最好将自己欲留的卡片，包括稀有的卡片，一并进行鉴定评级。因为不论你多用心维护卡片，还是有机率造成一定的磨损，所以最好是拿到卡片后立即进行评级，这样保存下去才能让这些卡片保值。”

你，学会了吗？

欲购买卡片的公众可到店家的官网或门店，另外除了售卖各式各样的收藏卡牌，店家还会协助收藏家为卡片进行评级鉴定。

Skylightz Gateway

998 Toa Payoh N, #04-10, Singapore 318993

《潮什么》每周三播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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