泰国新政府政策声明草案 分短中长期落实竞选承诺

（曼谷综合讯）泰国首相社德他已将一份52页的政策声明草案分发给国会议员，当中的优先事项包括1万泰铢数码钱包计划、解决家庭和中小企业债务问题、削减能源成本和修订宪法。

泰国国会下星期一（9月11日）开会，到时社德他将发表政策声明。《曼谷邮报》报道，根据声明草案，新政府的一系列政策分短期、中期和长期。

短期政策重点是数码钱包计划

短期重中之重是预计将于明年初推出的数码钱包计划，为泰党竞选时承诺向所有16岁以上国民发放价值1万泰铢（约384新元）的数码货币。

财政部副部长乍叻汶星期三（6日）对《民族报》说，数码钱包计划将动用5600亿泰铢预算，可以刺激经济出现超过2万亿泰铢的现金流动，同时有助推动国内生产总值明年增长5%。

乍叻汶解释，国民可在住址四公里范围内的商店使用数码货币，若居住在偏僻地区，四公里限制可能放宽。此外，数码货币不可兑换现金，也不可用于购买烟酒等不良商品或偿还债务。

协助农户商户应对债务

根据声明草案，新政府也将协助农户和商户应对债务问题，颁布措施缓解家庭债务负担，减轻中小企业面对的成本压力。

政府将设法压低电力、燃油、燃气等能源价格，改进能源使用，提倡开发清洁能源和可再生能源。

在吸引外国游客方面，政府将针对特定国家的游客推出免签计划，并为商务旅客提供快捷签证服务。

短期政策也包括修订2017年制定的宪法，并确保公众可广泛参与修订过程。

中长期政策方面，政府计划为泰国商品和服务开拓海外市场，由此增加国家收入；加速与潜在伙伴国的自由贸易谈判，改进外资审批程序；重组国家安保机构，为应对潜在安保威胁做好准备；落实防务改革，包括增加防务开支透明度、强制征兵制改为自愿服役、缩减将领人数；提升全民医疗保健计划；继续推进碳中和计划。

前进党批评草案遗漏调高最低工资等主要承诺

不过，反对党前进党批评政策声明草案遗漏为泰党的主要承诺，例如设立新的宪法起草委员会、调高最低每日工资、将曼谷及周边地区的轻轨车资降至单程一律20泰铢。

前进党在社媒账户发文，呼吁人民仔细审查政府下星期一发布的政策声明。前进党也批评政府只给国会一天的时间辩论政策声明，而上一任政府2019年发表类似声明时，国会有两天可辩论。

社德他誓言杜绝官职买卖铲除腐败

另一方面，社德他星期三在一场纪念泰国反腐日的活动上誓言铲除腐败，尤其要杜绝政府官员职务买卖和不公平的调职或降职。

他说：“我们将确保所有政府官员获得公平对待，他们作为政府政策执行者的尊严受到维护……官职买卖绝不可在本届政府中存在。”

社德他保证，政府将遵守法律原则治理国家，并采用先进科技，确保所有行政程序完全透明、经得起核查。