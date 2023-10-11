马国拟削减补贴援助 民众担心加剧物价上涨

在马来西亚首都吉隆坡工作的陈志凯，每天须开车40公里来回公司及位于雪兰莪州蒲种的住家。负责跑业务的他，也经常要到不同地区见客户，每个月单是打油就要至少800令吉（约230新元）。

马国政府宣布改革现有的补贴制度后，陈志凯（37岁，营销经理）最担心的是汽油补贴会削减。他说：“如果没有补贴，我每月的汽油开销将增加一倍，这将加重生活负担。现在经济不景气，很多人已喘不过气，取消汽油补贴将使物价进一步上涨。”

目前，经政府补贴的RON95汽油每公升要价2.05令吉；如果没有补贴，每公升RON95汽油的价格预计达3.20令吉。

政府补贴高达810亿令吉 安华：须合理化补贴

马国首相兼财政部长安华星期五（10月13日）将提呈财政预算案，但有别于以往“派糖果”的预算案，安华日前已预告，政府将削减各项补贴援助以减低赤字。

马国目前的财政赤字为5.6%，累计债务已达1万5000亿令吉。安华说，政府大可继续给补贴来换取民众的支持，但这会推高国债至1万6000亿令吉，债务最终得由下一代承担。

他指出，政府今年发放的电费、汽油，以及粮食等补贴数额高达810亿令吉，但受益者往往是全国收入最高的两成民众。政府接下来将合理化补贴，以帮助真正有需要的群体。

马国税务专家孔令龙向《联合早报》分析，政府目前的补贴方式数额过于庞大，落实针对性补贴将为国家省下可观的开支。“不过，政府须找到平衡点，确保削减补贴的举措不会加剧通货膨胀。”

安华上台后曾多次表明要改革补贴制度，政府也正在建立数据库，作为针对性补贴的根据。经济部长拉菲兹上个月宣布，数据库系统已完成60％，今年11月就可试行针对性补贴。

专家：落实针对性补贴充满挑战 政府应循序渐进

在即将提呈的预算案中，安华预计会宣布针对性补贴的框架。学者认为，补贴改革将是一项复杂的工程，在执行上也充满挑战。

马国拉曼大学商业与金融学院经济系副教授黄锦荣接受《联合早报》访问时指出，政府须鉴定哪些群体可获得补贴、补贴额度，以及如何验证身份等。

他举例说，如果政府决定用身份证验证个人是否能获得补贴，意味着商家须安装读取身份证资料的系统。“这涉及庞大的实施成本及监督成本，甚至可能引发民怨。此外，不排除有人会滥用身份证来获取补贴。”

黄锦荣认为，落实针对性补贴最直接的方式是取消现有的项目补贴，之后再向特定群体发放现金援助。“不过，从马国的政治现实看来，政府目前不太可能这么做。”

马国历届政府都曾尝试改革燃油及其他补贴，但往往引起民众强烈反弹而不了了之。分析认为，安华的改革也不宜操之过急，否则可能赔上政治代价。

孔令龙建议政府应在数据库系统完善后，才逐步落实针对性补贴。政府也应以划一的条件来决定补贴数额，例如以家庭收入来决定电费等方面的补贴额。

马国经济学者庄学勤博士告诉《联合早报》，当前全球经济不明朗，令吉贬值而马国经济增长也有所放缓，政府须谨慎进行补贴及税务改革。

庄学勤预测，安华在来临的预算案中不会大刀阔斧取消补贴，可能只削减大企业及高收入群体的部分补贴。

安华星期二（10日）在国会上说，他知道许多民众对削减补贴感到担忧，但政府将确保合理化补贴的措施不会影响中低收入群体。他也透露，政府将在预算案中宣布多项减轻人民负担的措施。