450元招租防空壕 网友轰“像坐牢”

组屋单位的防空壕都拿来出租，而且每月租金要450元。许多网友看不过眼，谴责屋主不该出租防空壕，觉得人住在里面宛如“坐牢”！

面簿日前流传一则招租贴文，指有一间佣人房出租，无冷气、提供风扇，可随时入住。

贴文指出租的房间位于榜鹅坊第208B座组屋，每月租金450元，包含水电费和网络费用，住家也提供家电如洗衣机、冰箱及热水器等。

该处地点理想，步行到榜鹅地铁站、巴士总站和水滨坊只需要六至10分钟，附近也有24小时营业的咖啡店和超市。

原本这么周全的配备，优渥的地点，每月租金才450元的确划算，但岂料贴文中的照片显示，出租的房间其实是一间防空壕，马上让人却步。

根据照片，出租的防空壕有简单装潢，单人床设在双层床上方，下方则有衣柜、桌椅以及风扇，显然屋主为了出租房间，似乎特意为防空壕进行了装修。

这则贴文引起网民热议，不少人纷纷留言质疑出租防空壕是否合法，不少网友留言问：“政府是允许的吗？”

也有网友直接批评，称防空壕不通风，关上门后非常闷热，感觉住在里面就像坐牢。

根据建屋局的条例，只有房间才可出租，其他空间包括隔间都不能用作卧室出租。出租人数也不得超过当局所允许的人数上限，当局规定包括屋主以及其家庭人员在内，一间组屋单位不能居住超过六人。屋主若有意出租房子，也必须向建屋局呈交申请。

完整报道，请翻阅2021年5月24日的《联合晚报》。